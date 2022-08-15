"Их мечта – это Ярославль": Климкин рассказал, почему для россиян нужно организовать "железный занавес"

А тех, которым туда удастся попасть, следует тщательно проверять, ведь среди них может быть много агентов ФСБ.

Об этом в интервью ТСН сказал экс-глава МИД Павел Климкин.

"Я два месяца назад говорил европейцам, что они до этого дойдут. Тогда кто-то хватался за голову, кто-то – за сердце. Уже сейчас началась дискуссия об этом: потому что есть страны, которые уже это делают, есть те, которые думают, а есть те, которые говорят, "а что мы будем делать". Россиянам выдавалось ориентировочно 4 млн шенгенских виз. Они ехали в Европу и тратили деньги. Сейчас количество едущих уменьшилось на 90%, но в Финляндии или в Эстонии все равно понимают, что это – вызов их безопасности", — пояснил экс-министр.

Климкин добавил, что среди российских туристов было много агентов ФСБ, причастных к резонансным убийствам и отравлениям за рубежом. Украинцы должны объяснять европейским партнерам, что наличие "российских туристов" – это вызов безопасности.

"Мы должны зачистить "российский дух" в Европе. Дискуссия началась, она продолжится 30 августа на встрече министров иностранных дел ЕС. И если европейцы не примут это решение, то российских туристов нужно "кошмарить" на границе. Пусть едут в Финляндию и пусть осматривают" каждого", — объяснил Климкин.

Эксминистр иностранных дел Украины подчеркнул, что россияне не заслужили того, чтобы быть в Европе.

"Они должны поняли, что Европа — это не их мечта. Их — это Ярославль или что-то другое. Я думаю, что в Турции или Дубае им тоже не будут рады. "Русский мир" нужно зачистить", — сказал Климкин.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении в очередной раз призвал Запад не выдавать визы приспешникам российского террора. К инициативе главы государства стали присоединяться страны ЕС, в том числе и Польша. В то же время, в Европейском союзе есть большие страны, которые выступают против того, чтобы россиянам прекратили выдавать визы. Это – Германия, Франция и Нидерланды.

В Офисе президента Украины уже отреагировали на заявление Польши. "Визовый бан наступает на россию. Мечтаемый ими СССР уже близко", — прокомментировал польские предложения глава Офиса Андрей Ермак.

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