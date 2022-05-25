"Их называют ангелами-хранителями": как военные медики спасают жизнь бойцов на передовой

Военные медики на передовой вывозят раненых с поля боя и спасают жизнь в скорых.

Солдаты их называют своими ангелами-хранителями, а враг охотится на автомобили с красными крестами.

Истории героев собрала в своем материале корреспондент ТСН.

Медицинская сумка весит десять килограммов. Столько же "броник" и каска. Вот так военная медсестра Лолита уезжает за ранеными. Девушке всего 22 года, а она уже спасла десятки жизней. Год на передовой. Все из-за папы Александра, которого призвали в 2014 году. Впрочем, через два года, в 2016-м, он погиб.

Лолита больше не хочет терять. Но на этой войне, к сожалению, так не всегда выходит. "Двухсотых ездим, забираем. Смотрим, там телефон. Ему звонит мама. Это очень тяжело", — говорит девушка.

К такой жестокой войне, которая сейчас на Донбассе, не были готовы даже опытные военные медики. Виталию есть с чем сравнивать. Он мобилизовался вторично. По его словам, сейчас больше потерь и раненых.

Детский инфекционист из Кропивницкого снова вернулся в армию в первый день полномасштабного вторжения. Знал, на фронте он нужнее. "Один человек не может победить в войне, но может сделать что-то маленькое, но важное. Когда каждый по капельке, то мы можем сделать уже огромное дело", — говорит мужчина.

За спиной у Виталия носилки, на которых виднеются пятна крови даже после стирки. На них на днях вынесли с поля боя сразу несколько солдат. Ездят медицинские экипажи часто под обстрелами. Кроме того, сами становятся мишенями вражеской артиллерии.

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"Когда он видит санитарный автомобиль, то это такая же цель, как танк или БТР. Они пришли убить нас. Наша задача не дать это сделать", — отмечает командир медроты ВСУ "Дождь".

Они это делают молча и быстро. Иногда, чтобы не остановилось сердце у тяжелораненого солдата, у медиков есть всего несколько минут и никакого шанса на ошибку. Задание экипажей — стабилизировать состояние бойца до передачи в госпиталь.

Лишь эта медрота с февраля вытащила из поля боя уже несколько десятков бойцов. Хотелось, чтобы счет раненых и погибших прекратился. Но врачи знают, к сожалению, это еще не конец. Они очень радуются, когда на другом конце трубки те, кого они везли в госпиталь, потом говорят: "Мы живы".

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