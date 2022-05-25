"Их называют ангелами-хранителями": как военные медики спасают жизнь бойцов на передовой

Военные медики на передовой вывозят раненых с поля боя и спасают жизнь в скорых.
Солдаты их называют своими ангелами-хранителями, а враг охотится на автомобили с красными крестами.
Истории героев собрала в своем материале корреспондент ТСН.
Медицинская сумка весит десять килограммов. Столько же "броник" и каска. Вот так военная медсестра Лолита уезжает за ранеными. Девушке всего 22 года, а она уже спасла десятки жизней. Год на передовой. Все из-за папы Александра, которого призвали в 2014 году. Впрочем, через два года, в 2016-м, он погиб.
Лолита больше не хочет терять. Но на этой войне, к сожалению, так не всегда выходит. "Двухсотых ездим, забираем. Смотрим, там телефон. Ему звонит мама. Это очень тяжело", — говорит девушка.
К такой жестокой войне, которая сейчас на Донбассе, не были готовы даже опытные военные медики. Виталию есть с чем сравнивать. Он мобилизовался вторично. По его словам, сейчас больше потерь и раненых.
Детский инфекционист из Кропивницкого снова вернулся в армию в первый день полномасштабного вторжения. Знал, на фронте он нужнее. "Один человек не может победить в войне, но может сделать что-то маленькое, но важное. Когда каждый по капельке, то мы можем сделать уже огромное дело", — говорит мужчина.
За спиной у Виталия носилки, на которых виднеются пятна крови даже после стирки. На них на днях вынесли с поля боя сразу несколько солдат. Ездят медицинские экипажи часто под обстрелами. Кроме того, сами становятся мишенями вражеской артиллерии.
"Когда он видит санитарный автомобиль, то это такая же цель, как танк или БТР. Они пришли убить нас. Наша задача не дать это сделать", — отмечает командир медроты ВСУ "Дождь".
Они это делают молча и быстро. Иногда, чтобы не остановилось сердце у тяжелораненого солдата, у медиков есть всего несколько минут и никакого шанса на ошибку. Задание экипажей — стабилизировать состояние бойца до передачи в госпиталь.
Лишь эта медрота с февраля вытащила из поля боя уже несколько десятков бойцов. Хотелось, чтобы счет раненых и погибших прекратился. Но врачи знают, к сожалению, это еще не конец. Они очень радуются, когда на другом конце трубки те, кого они везли в госпиталь, потом говорят: "Мы живы".