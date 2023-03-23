Их считали безнадежными, а они стали незаменимыми: бывшие зависимые проявили себя отчаянными волонтерами

В Харьковской области люди, которые в прошлом имели зависимость, объединились и ежедневно ездят в самые горячие точки, чтобы эвакуировать местных из-под обстрелов, готовят для харьковчан обеды, ремонтируют подвалы. С первыми взрывами решили, что не могут стоять в стороне. Это для них способ вернуться к полноценной жизни после курсов реабилитации, говорится в ТСН.

Каждое утро волонтеры садятся за руль автобуса и не знают, вернутся ли. Впрочем, несмотря на смертельную опасность, они продолжают это дело, ведь помогая людям, они спасают и себя. "У меня были проблемы с зависимостью от психоактивных веществ", — говорит один из волонтеров.

"Я не выдержал и начал тихонько употреблять пиво, за пивом пошло вино", — делится своей историей один из волонтеров.

Они спасают жизнь людей, а еще не так давно и сами были в шаге от смерти. “Я одной ногой в могиле был уже. Я сейчас приезжаю в те районы, где жил и также привозил туда гуманитарную помощь. Люди те, которые меня видят, говорят, что нам сказали, что тебя давно уже среди живых нет”, — рассказывает Сергей.

Также читайте Машина Гитлера и американского президента: коллекционер распродает свои ретроавтомобили ради ВСУ

Он главный на пункте раздачи горячих обедов для харьковчан. Более десяти лет употреблял наркотики, получил помощь в реабилитационном центре. Чтобы снова не потянуться к игле, решил помогать людям. Его напарник тоже бывший зависим. “Я чувствую себя нужным. Это реально вдохновляет и мотивирует», – убеждает Евгений.

"Я спасен" – так назвали свою волонтерскую команду. Это шестьдесят в прошлом отверженных людей, у каждого своя история борьбы. Впрочем, с началом войны их объединило желание спасать людей и изменить свою жизнь. “Меня наоборот как-то это сгруппировало. Я имею в виду собраться и идти дальше. Зависимый человек – он так или иначе, ему важно быть нужным, важным, ценным”, – добавляет Евгений.

Они развозят продукты в самые отдаленные населенные пункты, вывозят людей из-под обстрелов, обустраивают пункты обогрева, готовят горячие обеды и ремонтируют подвалы.

Максим за десять лет наркозависимости потерял семью и друзей. В центр реабилитации его принесли на носилках, потому что от опьянения отказали ноги. Сейчас этот мужчина отремонтировал около сотни подвалов - проводил электричество, вывозил мусор и устанавливал санузлы. “Когда я начал помогать людям, восстанавливать что-то, я понял, что я не безнадежный человек. Я помню, вывез одного мальчика из Салтовки и он стучится в машину. Я думал, он забыл игрушку какую-нибудь еще что-то. А он говорит: дядя, спасибо, вы мне спасли жизнь”, — вспоминает Максим.

Волонтерство как лекарство: люди, имевшие зависимость, эвакуируют местных из-под обстрелов

Объединил всех Дмитрий, который в прошлом тоже имел проблемы с наркотиками. “Мне их нужно было задействовать всех, чтобы лишние мысли в голову не лезли. 11 тысяч человек мы вывезли из Харькова и с деоккупированной территории. Знаю точно, что около 4,5 тысяч тонн гуманитарной помощи мы раздали. Около 100 подвалов. Это 96 или 100 подвалов мы восстановили”, – рассказывает Дмитрий.

В планах волонтеров еще начать ремонты жилых домов, ведь только в Харькове их более 6 тысяч. В команду регулярно приобщаются новые люди, которые уже прошли курсы реабилитации и хотят быть нужными.

Читайте также:

Желания крошить врага у каждого хватит на троих: бригада "Эдельвейсов" отбивает штурмы на Северском направлении

Спасало чудо: жители разрушенных ракетой домов в Запорожье рассказали, как смогли сохранить жизнь

Ракетный удар по монастырю МП в Одессе: почему Россия решила атаковать своих же