Их считали вымершими: в Украине восстанавливают популяцию уникальных животных, которые были во времена Киевской Руси

В Украине взялись восстанавливать утраченную древнюю популяцию аборигенных полесских коней. Их считали вымершими, но в селах по людям удалось еще найти несколько.

Как восстанавливают лошадиную породу, присущую исключительно для Полесья - в сюжете корреспондента ТСН Валентины Доброты.

На полесских лошадях когда-то ездили казаки, они были и в Киевской Руси. Однако этот вид лошадей может постичь судьба мамонтов, а потому в Украине их взялись восстанавливать.

Все началось с его интереса к лошадям, вспоминает Юрий Ягусевич. И когда нашел животное, похожее на описание полесской лошади в научной литературе, - начал их разводить. Лошадей содержат в условиях, максимально приближенных к естественным. Влияние людей минимальное.

Полесские кони

Александр, который помогает ухаживать за лошадьми говорит, что по характеру они похожи на котов. По крайней мере, такие же ревнивые.

"Я могу двух ласкать, а третий-четвертый пойдет, и может места нет. И они начинают уже драться. Ну как, толкаться, а не драться. Меня укусит. Толкотня", - говорит мужчина.

За почти 5 лет здесь уже целый табун из 28 голов. В этом году уже родилось трое жеребят. За чистотой породы наблюдают ученые.

Полесская порода это - уникальные лошади с высокой производительностью и способностью выживать. Полвека назад индустриализация сделала свое дело также аборигенных лошадей в тогдашних колхозах заменили другими породами, которые не прижились.

"В условиях Полесья они не прижились. То есть суровый климат, болото, совсем другие травы, кислые почвы. Эти спокойно пьют болотную траву, едят осоку, потому что на болоте. Такие лошади, они болеют от этого", - говорит Юрий Ягусевич.

Ученая Татьяна Ильницкая говорит, что сейчас многие страны пытаются сохранить именно аборигенные виды животных. Потому что новые культурные породы - однообразные Ученые собирают их генетический материал. Но сами исследования дорогие, поэтому для создания генетических карт этой породы пытаются найти финансирование.

Полесская лошадь

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Напомним, в Харьковской области фермер сбежал в РФ, бросив почти 30 животных на произвол судьбы.

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