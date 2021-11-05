"Их там не было": начальник Генштаба ВСУ прокомментировал "захват" села на Донбассе

"Их там не было": начальник Генштаба ВСУ прокомментировал "захват" села на Донбассе

Украинские солдаты не получали приказов продвинуться в глубь оккупированной территории.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергей Шаптала пояснил, что в соответствии с порядком выполнения задач личным составом или подразделением, украинские солдаты не могли без приказа занимать населенные пункты в "серой зоне".

Так он прокомментировал резонансную ситуацию вокруг села Старомарьевка в прямом эфире на 1+1 в ток-шоу "Право на власть".

Сергей Шаптала уверяет, что украинская армия дисциплинирована и управляема, поэтому смена позиций происходит в соответствии с приказами и распоряжениями.

"Чтобы перейти на ту или иную территорию или продвинуться на 10 метров вперед, они должны получить какое-то распоряжение, на основании распоряжения отдать приказ. Это все должно быть отработано на бумаге”, – объяснил начальник Генштаба ВСУ.

Он отметил, что в то время, когда, по словам российских пропагандистов, украинские подразделения вошли на территорию села Старомарьевки в "серой зоне", никто таких приказов не отдавал.

“Наши воины в деревне не появлялись. Их там не было. Мы все говорим, что у нас армия дисциплинированная, управляемая. Не могли солдаты, когда захотелось, пойти туда сами. Солдат там наших не было”, — подчеркнул армейский чиновник.

"Право на владу": Начальник Генштаба ВСУ прокомментировал "захват" села на Донбассе

Напомним, во вторник, 26 октября, пророссийские боевики на Донбассе совершили массированный обстрел из запрещенного Минскими договоренностями оружия, повредив жилые дома в поселке Гранитное Донецкой области. В то же время на сепаратистских сайтах появилась информация, что в соседнее село Старомарьевка, расположенное в "серой зоне", вошли подразделения украинской армии.

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