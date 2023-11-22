Их жизнь изменила Революция достоинства: дети рассказали, советовали ли бы родителям идти на Майдан

В Украине растет поколение детей, жизнь которого полностью изменила революцию достоинства. Сейчас они взрослеют во время войны. ТСН пообщалась с детьми журналистов, редакторов и ведущих, которые рассказали о своем отношении к этому.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Нелли Ковальской.

Работники ТСН в рабочие смены были на Майдане, а в свободное время волонтерили и помогали. Приходили они с детьми.

ТСН на Майдане

Михаил Соболев отказался уезжать из Украины и занимается общественной деятельностью

Михаил Соболев – сын Марички Падалко. Сейчас ему 16, он повзрослел – и присоединился к движению сопротивления, чтобы киевские власти выделяли деньги на военные нужды. Именно почерк Миши – на большинстве советских памятников, снос которых требует столичная община. Его родители уговаривали уехать за границу вместе с младшими сестрами

"Вообще не хотел ехать, мне это казалось неуместным, недостойным. Я очень люблю свой город, свою страну и мне хотелось быть причастным ко всему", — говорит Михаил.

Ему разрешили остаться, при условии, что не будет игнорировать тревоги и ходить в укрытие. И что после школы – продолжит обучение.

Михаил Соболев

Истории троих детей Нелли Ковальской

Ивась, Юся и Степан – дети Нелли Ковальской. Юсе тогда было – пять, сейчас она уже подросток. Ивасю – тогда было 12. Он плохо помнит Майдан, но очень четко – то, что последовало.

"Я тогда в школе перешел полностью на украинский язык", – говорит Ивась.

Теперь ему – 22. Он культуролог по образованию, но не работает по специальности – преподает в школе.

Семья Нелли Ковальской

Степан родился в сентябре 2014 года. Он не видел мира. Всю жизнь живет в войне и всеми силами ей – противится и помогает военным.

Дети поддерживают Революцию достоинства

Лиза - дочь Иры Маркевич. За несколько месяцев до Майдана ее семья переехала в новый дом под Киевом, который возводили своими силами и очень любили. Обустраивать свой дом они закончили – в 2020. В марте 2022 – российские солдаты сожгли его дотла.

Ирина Маркевич с дочерью

Это – Даниил, сын Ольги Кашпор. Тогда ему было всего три года. Он благодарит украинских воинов за возможность жить.

3. И он помнит Майдан – с высоты папиного роста. Теперь говорит – видел сверху самых лучших людей.

Даниил

Дети говорят, что если бы у них была машина времени, они не убеждали своих родителей не участвовать в Революции достоинства, а лишь посоветовали бы им тепло одеться.

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Напомним, что сегодня, в 10-ю годовщину начала событий Революции Достоинства, ГБР заявило о финишной прямой в расследовании дел Майдана и назвало обвиняемых.

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