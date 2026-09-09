ИИ назвал возможные самые опасные даты войны в Украине осенью-2026: детали

Искусственный интеллект прогнозирует, какой из осенних месяцев может стать самым сложным во время войны в Украине / © ТСН

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Наиболее критическим осенним месяцем для Украины в 2026 году может стать не только ноябрь, но и октябрь — искусственный интеллект существенно откорректировал свой прогноз относительно потенциальных угроз для нашей страны этой осенью, отвечая на вопросы ТСН.ua о возможных угрозах в ближайшее время.

«Самым критическим осенним месяцем 2026 года для Украины является октябрь», — предполагает ИИ и аргументирует это тем, что, хотя и каждый месяц осени содержит собственные вызовы, именно в октябре пересекаются ключевые риски безопасности, энергетические и климатические.

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По данным ИИ, «ожидается усиление давления и рисков массированных атак на критическую инфраструктуру (ТЭС, ГЭС, подстанции и сети теплоснабжения), чтобы усложнить запуск подачи тепловой энергии в крупные города.

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В то же время ИИ характеризует и сентябрь-2026 как непростой месяц для миллионов украинцев.

Он называет даже даты, когда есть повышенный риск: «14-18 сентября прогнозируются риски усиления давления на критическую и энергетическую инфраструктуру до начала отопительного сезона».

В целом, по данным ИИ, в сентябре ключевые угрозы гражданским и бизнесу в Украине связаны с новыми типами воздушных атак.

Кроме того, несмотря на предположение отдельных военных экспертов относительно появления эффективных перехватчиков реактивных дронов, ИИ подчеркивает, что в течение сентября-октября полное противодействие не появится, «однако в этот период произойдет масштабный переход от единичных испытаний к серийному внедрению высокоскоростных средств перехвата».

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«Полный паритет или „закрытие неба“ от реактивных БПЛА в течение осени-2026 маловероятны из-за масштабов применения вражеских средств. Однако именно в сентябре-октябре ожидается выход разработок дронов-перехватчиков на системный, промышленный уровень», — прогнозирует ИИ.

В свою очередь, ноябрь-2026, по прогнозу ИИ, может стать одним из самых сложных осенних месяцев из-за ряда факторов.

«Ноябрь станет для Украины одним из самых сложных периодов года, поскольку на этот месяц приходится одновременное появление нескольких системных факторов», — предполагает ИИ.

Они, по его данным, следующие:

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Рост нагрузки на энергосистему из-за погодных условий

Риск атак по энергосистеме, работающей в условиях восстановления после предварительных атак

Ухудшение ситуации на фронте из-за бездорожья и усложненной логистики

Сложная экономическая ситуация Война в Украине: почему Путин начал чаще говорить о якобы завершении

Учитывая, что российский диктатор Владимир Путин и его спикер Дмитрий Песков в последнее время, по сравнению с прошлыми годами, стали чаще говорить о возможном завершении войны в Украине, искусственный интеллект интерпретирует их заявления следующим образом: «Учащение риторики Владимира Путина о «готовности к миру» и возможном завершении имеет несколько прагматичных причин.

Сигналы внешним посредникам. На международных площадках Путин пытается создать образ «конструктивного лидера», готового к дипломатии. Это призвано ослабить санкции.

Дипломатическое требование капитуляции. Речь идет не о компромиссе, а о попытке навязать собственные условия под видом «мирного урегулирования».

Смещение ответственности. Путин формирует нарратив, будто Россия стремится к миру, а боевые действия продолжаются только из-за отказа Украины принять ее требования. Напомним, ранее сообщалось о том, что ИИ ошеломил сценариями ближайших месяцев. для Украины. Он не исключил, что война может завершиться вынужденно для сторон.







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