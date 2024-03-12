ИИ в Украине: как он противостоит российской пропаганде и что известно о новых технологиях

Искусственный интеллект становится все более популярным в мире. В наше время даже все чаще раздаются опасения, что искусственный интеллект может заменить человека и приведет к массовой безработице.

Об этом идет речь в сюжете корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

Искусственный интеллект для работы

Станислав Стояцкий показывает, как через несколько секунд искусственный интеллект создает вполне реалистичное изображение. Парень владеет интернет-ресурсом для обмена подержанными или неиспользованными вещами.

Станислав Стояцкий

Искусственный интеллект для парня – инструмент радикальной экономии времени и ресурсов. Больше не нужно устраивать дорогостоящие фотосессии одежды. Стоит только запросить, например, девушка в белом платье бежит по полю. И – изображение готово. Но встречаются и курьезы. Например, если попросить нарисовать кота, играющего с мышью, получается вот такое: кот с компьютерной мышкой.

Ответ на запрос ИИ "кот играется с мышью"

Искусственный интеллект противодействует российской пропаганде

ИИ также выполняет и более серьезные задачи - противодействует российской пропаганде. Антон Тарасюк - сооснователь компании, которая распознает вражеские фейки и помогает органам власти вовремя на них реагировать.

Так, ИИ анализирует техники пропаганды и анализирует информацию. Тогда как человеку обработать такие огромные массивы информационного хлама - невозможно. А вот искусственному разуму это под силу.

Как ИИ выявляет российскую пропаганду

Искусственный интеллект на телевидении

Проникает искусственный интеллект и на телевидение. И в Украине, и в мире уже есть случаи, когда вместо настоящего ведущего информацию сообщает голографическое изображение.

Но во время прямого эфира такая штука настоящего ведущего не заменит - утверждают журналисты ТСН, ведь он не сможет отреагировать на непредсказуемые ситуации.

Трехмерные очки – новая технология

И еще одна технология, которая только что появилась в мире и уже она доступна в Украине. Вернее, ее улучшенная версия. Трехмерные очки, которые создают максимально реалистичное изображение.

Пока что эти очки все-таки больше для развлечения. Но учитывая их широкий угол на виртуальном мониторе можно настроить множество различных окон с информацией. Есть ли вред здоровью от такой перенасыщенной картинки - медики еще не знают. И стоят такие очки пока - около 200 тысяч гривен.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Конкурент или партнер: сможет ли искусственный интеллект заменить людей?

Напомним, ученые могут создать искусственный интеллект, аналогичный человеческому, в течение короткого времени.

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