ІКЕА выплатит миллионный штраф сотрудникам за незаконную слежку

Гендиректор компании ІКЕА во Франции кроме штрафа получил 2 года условного строка.

Крупнейший в мире розничный продавец мебели ІКЕА выплатит миллион евро штрафа сотрудникам за то, что годами шпионил за ними.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Так постановил французский суд. Речь идет о нескольких магазинов в странах и, где менеджеры творчески подходили к работе с кадрами: проверяли все до банковских счетов, снимали даже отдельных сотрудников с задачей докладывать о коллегах, сотрудничали с детективной компанией, которой со своей стороны «сливала» информацию полиция.

Во слежения за четыре года попали 400 человек.

Новости мира: "IKEA" выплатит миллион евро штрафа сотрудникам за то, что шпионил за ними

Гендиректор компании ІКЕА во Франции кроме штрафа получил 2 года условного срока. Наказали и копов, задействованных в схеме слежения за сотрудниками.

Напомним, что в прошлом году после расследования экологического проекта, обвинили IKEA в продаже стульев из бука, который якобы незаконно вырубили в украинских Карпатах.

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