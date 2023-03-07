"Или дураки, или маньяки и убийцы": российский аналитик назвала два "портрета" оккупантов

Курносова призывает россиян ни в коем случае не идти на войну против Украины.

6 марта в Сети появилось ужасное видео с пленным украинским военным, расстрелянным пулеметной очередью за слова "Слава Украине". Кровавая казнь напомнила миллионам украинцев значение этих слов. Общество бурно отреагировало на событие. Но мы не знаем, сколько на самом деле таких случаев.

Российский политический аналитик Ольга Курносова описала портрет российского солдата, который мог это осуществить. Об этом она сказала в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"На мой взгляд, то, что мы видим в сети, сложно назвать солдатом. Ведь мы видим разные истории. С одной стороны, это люди, которые не стали по-настоящему взрослыми (не важно, в каком они возрасте), записывают видео, в которых говорят, что у них нет оружия и вообще их не подготовили. Хочется спросить — а вы не знали, куда идете? Если вы не хотите убивать и быть убитыми, не ходите на войну", — говорит аналитика.

Курносова советует всем людям левых взглядов почитать статьи Ленина, которые он писал во время Первой мировой войны.

"Ленин был достаточно сильным агитатором. И потому его антивоенные статьи достаточно логичны — он объясняет, почему настоящий патриот Российской империи должен быть против войны. Потому что эта война не за Россию, а против России. Такими же словами можно описать и современную ситуацию", — отмечает гостья эфира.

Она подчеркивает, что война, развязанная Путином, — это война за его бесконечную власть, за его друзей и богатства, но против самой России. Именно поэтому Курносова призывает россиян ни в коем случае не идти на эту войну.

"Все ее участники либо дураки, либо маньяки и убийцы, которых мы видим в лице "вагнеровцев". Они же и есть в буквальном смысле убийцы, поскольку большинство из них — заключенные, осужденные за довольно тяжкие насильственные преступления, которые и в мирной жизни убивали людей. А сейчас им разрешили убивать без границ. Подразделение "Русичи" также состоит из бывших "скинхедов", которые убивали людей с удовольствием и продолжают это делать сейчас", — подытожила аналитик.