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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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"Или минное поле, или голод": жители Олешек откровенно рассказали о терроре РФ и поразили тем, как выживали в оккупации

Жители Олешек вернулись на подконтрольную Украине территорию: шли пешком по заминированным дорогам под обстрелами дронов.

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Россияне устроили голод в оккупированных Олешках

Россияне устроили голод в оккупированных Олешках / © ТСН

Жители Олешек, которые 31 октября вернулись на подконтрольную Украине территорию, сейчас находятся в столичных больницах. Все эвакуированные проходят первичный медицинский осмотр, при необходимости — дополнительные обследования и консультации профильных специалистов. Есть и тяжелые пациенты с заболеваниями и травмами.

О том, что рассказывают те, кто вернулся из оккупированного города, — узнавала корреспондентка ТСН Наталья Ткачук.

50 километров по заминированной дороге с младенцем на руках

Эдуарду Эдуардовичу чуть больше года. Этот малыш — самый младший из эвакуированных из Олешек.

Чтобы добраться до места эвакуации, семья преодолела более 50 километров. Они шли пешком из Новой Маячки — поселка в Херсонской области, который пока также находится под оккупацией.

Семья не брала российских документов. Говорят, все эти годы надеялись, что левобережье Херсонской области вот-вот освободят. Но выживать в условиях оккупации становилось всё труднее.

Эдуард Цонда, эвакуированный из Олешек: «Всё трещит, всё разбивается, стреляют… Воду включали два раза в неделю. Света не было, интернет был только возле магазина — там включают генератор и интернет. Мы там и узнали, что 30-го будет эвакуация».

Говорят, что на эвакуацию решились ради сына и его будущего.

В Олешки они шли пешком с маленьким ребёнком на руках по заминированной дороге. Насколько это было опасно, они узнали уже в больнице, где остановились на ночлег. Позже туда привезли нескольких раненых, которые тоже хотели эвакуироваться.

Отец Эдуарда: «Мать там сразу умерла, а отца и сына привезли. Они тоже направлялись на эвакуацию».

Сейчас семья с малышом находится в одной из столичных больниц.

Истощение, переохлаждение и месяцы в погребе: медицинский осмотр в Киеве

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что пациенты, эвакуированные из Олешек, получают всю необходимую медицинскую помощь.

Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины: «Мы знаем о проблемах, которые у них были, поэтому перед тем, как начать активную жизнь на территории, контролируемой правительством Украины, необходимо пройти медицинское обследование».

Среди эвакуированных — маломобильные люди, пожилые люди, люди с ранениями и хроническими заболеваниями. Один человек находится в реанимации с острой пневмонией — это мужчина 1972 года рождения. Пациент рассказал медикам, что в течение трех месяцев жил в погребе. Остальные имеют признаки истощения, в частности из-за ненадлежащих условий пребывания, переохлаждения и нехватки пищи.

Надежда с сыном и мужем рассказывают, чего им больше всего не хватало во время российской оккупации.

Надежда Нужных, эвакуированная из Олешек: «Если сначала не хватало украинского языка, не хватало тишины, то потом всё свелось к еде».

Хлеба, рассказывает Надежда, они не ели с Пасхи. Последний запас муки потратили на выпечку пасхального кулича.

Надежда Нужных, эвакуированная из Олешек: «Да , сала не хватало, очень не хватало, но мы были рады хотя бы паске. У нас была и испеченная паска, и крашеные яйца…»

Но так было только в праздник. В остальные дни рацион семьи выглядел следующим образом:

Надежда Нужных, эвакуированная из Олешек: «На завтрак — я себе одну ложку, а им две ложки вареной каши. На обед был суп: водичка, зелень».

Сын Надежды Ярослав сейчас должен был бы учиться в девятом классе, но бросил школу ещё в пятом.

У Надежды и Ярослава — осколочные ранения. Они получили травмы, когда помогали тушить пожар в соседнем доме после удара дрона. Поэтому в столичной больнице им наконец оказали надлежащую медицинскую помощь.

«Или минное поле, или голод»: риски ради куска хлеба

В соседней палате — семья Ильченко. Татьяна вспоминает, как тепло украинцы встречали автобусы с эвакуированными жителями Олешек.

Татьяна Ильченко, эвакуированная из Олешек: «Мы ждали Украину там, но не сложилось — пришлось нам ехать в Украину».

По его словам, последний год был самым тяжёлым.

Татьяна Ильченко, эвакуированная из Олешек: «Осталиськакие-то запасы, кое-что мы вырастили на огороде, ну и в конце лета стали думать: где же брать еду?»

Чтобы прокормить двоих детей, Татьяна была вынуждена ездить по заминированной дороге в Раденск — поселок, расположенный в 20 километрах от Олешек.

Татьяна Ильченко, эвакуированная из Олешек: «На велосипеде… А там заминировано, говорят? Да, из-за мин, осторожно, смотрели под ноги. Около 15 человек ехали колонной, и первый человек, ехавший впереди, подорвался… Его отвезли в больницу, а мы поехали дальше. Не стали возвращаться. Но за нами потом шли две девушки и женщина — и они подорвались. В тот же день, буквально через час… Вот так: либо минное поле, либо от голода…»

Все это время дети учились в школе онлайн.

Татьяна Ильченко, эвакуированная из Олешек: «Мы жили в таком месте, где до нас из Херсона доходили и интернет, и связь. Дальше от нас он уже не ловился».

Старшая дочь Виктория сейчас учится в 11-м классе, младший сын Иван — в 5-м. За годы жизни в условиях оккупации, как они говорят, они научились различать звуки оружия, из которого россияне обстреливали Олешки.

Иван, эвакуированный из города Олешки: «Чем обстреливали? Минометами, дронами…»

Татьяна Ильченко, эвакуированная из Олешек: «Он говорит: «Мама, сшей мне украинский флаг». Я говорю: «Зачем, сынок?» А он отвечает: «Я буду встречать наши дроны в городе»».

Сейчас в их палате висит украинский флаг. Иван рассказывает: в будущем он хочет стать военным, а пока осуществил другую свою мечту — наконец-то впервые за несколько лет полакомился мороженым.

Иван, эвакуированный из города Олешки: «Какое мороженое ты любишь? Шоколадное с орешками».

Татьяна Ильченко, эвакуированная из Олешек: «Он там в морозилке лежит, мы уже им наелись».

А теперь жители Олешек мечтают, чтобы сбылось их самое заветное желание.

Иван, эвакуированный из города Олешки: «Чтобы война закончилась».

Виктория, эвакуированная из города Олешки: «Просто чтобы над головой и во всём мире царил мир».

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ПРАВДА ОБ ОЛЕШКАХ: как вырвались из блокады, что на самом деле происходит в зоне оккупации и где сейчас находятся эти люди

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