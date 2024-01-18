"Или работаешь, или воюешь": громкое заявление Зеленского, мобилизация и новые скандалы с ТЦК

“Работники ТЦК не имеют права “упаковывать” людей и проверять документы”, “Мы в войне. Поэтому работаешь или воюешь» — такие громкие заявления сделали уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец и президент Зеленский соответственно. И все это на фоне "ласковой" мобилизации, ежедневных скандалов с представителями ТЦК и рассмотрения многострадального мобилизационного законопроекта в стенах комитетов и Кабмина.

Все подробности громких заявлений и новый мобилизационный скандал, случившийся с участниками известной украинской группы, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Лубинец о ТЦК

Практически каждый день мы наблюдаем ситуацию, когда представители ТЦК попадают в очередные мобилизационные скандалы. Сеть просто взрывается от бешеного количества видео, где военными ходят по квартирам, устанавливают дополнительные блокпосты, наведываются в спортзалы и торговые центры. И все это для выполнения мобилизационного плана, потому что воевать некому, а финальной версии законопроекта по мобилизации еще нет.

Однако, частенько такие рейды заканчиваются тем, что представители ТЦК даже могут применить силу и запихнуть вас в бус. Ну, а потом военкомат, ВЛК, возможно, обучение и вы уже на "нуле". Конечно, это самый плохой сценарий "кроткий" мобилизации. Однако вопросы к работе ТЦК и их сотрудников остаются открытыми. И возникают они не только у общества, но и у самих военных, депутатов, общественных деятелей и госслужащих.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец осудил действия работников ТЦК, которые требуют от граждан Украины документы или физически задерживают прямо посреди улицы. Об этом Лубинец сказал в интервью NV. Он отметил, что у работников военкоматов нет прав на подобные действия против гражданских.

«Основной вопрос, поднимаемый гражданами Украины, — это несоответствие мандатов ТЦК. Это когда они требуют проверять документы, забирают документы и задерживают граждан Украины. У них таких прав нет”, — подчеркнул Лубинец.

Омбудсмена особенно возмущают случаи, когда работники ТЦК применяют физическую силу к гражданам Украины и пытаются доставить их в военкоматы против воли. Он подтвердил, что в его ведомство обращались с такими заявлениями. Омбудсмен объяснил, что после возбуждения уголовного производства проводятся проверки в военкоматах.

“Я не скажу, что они системные, что их много, но с такими случаями к нам тоже обращаются. Всё очень просто. Я открываю производство и направляю все запросы. А также в некоторые ТЦК мы отправили мониторинговые проверки”, — отметил он.

Что не вправе делать ТЦК?

По словам Лубинца, ТЦК – это военные подразделения, а согласно Конституции, военные подразделения не могут участвовать в ограничении прав граждан Украины даже в случае введения военного положения. Омбудсмен также добавил, что в правительственном законопроекте о мобилизации предлагалось расширить полномочия военных.

“Я, например, не понял: если у нас все видят проблемы по деятельности именно ТЦК, почему мы добавляем им полномочия, чтобы они проверяли документы? У нас есть органы, которые проверяют документы граждан Украины – это Национальная полиция, в первую очередь, Государственная пограничная служба, Национальная гвардия. Но точно не военные”, – прокомментировал омбудсмен.

Зеленский о мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский довольно резко высказался относительно мобилизации. Мы в войне. Поэтому работаешь или воюешь”, — отметил президент. Об этом он сказал, выступая в Давосе на полях Всемирного экономического форума.

Комментируя потребность ВСУ в новобранцах, Зеленский объяснил позицию Украины по отношению к мужчинам мобилизационного возраста, которые находятся за границей. Он отметил, что Украине всегда не хватает людей на фронте, потому что Российская Федерация мобилизует и бросает на убой трупы.

"Работаешь или воюешь"

"Ибо заработная плата одного военного — это налоги шести-восьми человек", — подчеркнул президент. По его словам, поддержка западных партнеров не идет на обеспечение зарплаты для военных. В этой связи обеспечение военных — это вопрос налогоплательщиков.

В то же время, как отмечает глава государства, Украине всегда не хватает людей во время войны.

Что с мобилизационным законопроектом?

Действительно ли будут какие-то механизмы возвращения украинских мужчин из-за границы и вообще, что будет с мобилизацией и демобилизацией в Украине, пока точно неизвестно. Ведь мобилизационный законопроект пока не принят. По словам нардепа Алексея Гончаренко, предположительно рассмотрение законопроекта состоится в Раде 6 февраля.

“6 февраля будет рассмотрение законопроекта о мобилизации в Раде. Почему 6? Ибо это начало новой сессии. Первый вторник февраля — согласно Конституции, начинается новая сессия Верховной Рады», — сообщил нардеп.

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По словам Гончаренко, Кабмин не вернул законопроект, поэтому никто не знает новых предложений власти. Очень надеемся, что в финальной версии документа будут учтены все права и обязанности военнообязанных и уже защищающих страну на фронте, поскольку президент неоднократно подчеркивал важность и законность мобилизационных процессов в нашем государстве.

В частности, на форуме в Давосе он сказал, что Украина уважает человека, а вопрос встает относительно отношения к человеку в Украине и отдельно в России.

Скандал по ТЦК в Черновцах

Однако пока реалии мобилизационных процессов в Украине несколько иные. Не под танки, но в авто без номеров. В Украине разразился очередной скандал с участием представителей ТЦК. В Черновцах военными и полиция среди бела дня задержали молодого украинского музыканта, вокалиста популярной киевской группы Intermezzo Владимира Билыка.

Скриншот/Instagram

Вместе с ним "под раздачу" людей в форме попал его друг Андрей Долецкий. Соответствующий пост появился и на официальной странице группы в Instagram. После задержания ребят привезли в ТЦК, где заставили пройти ВЛК. Хотя у Андрея есть заключение о непригодности по состоянию здоровья, а Владимир находится под защитой государства, ведь работает учителем на 1,25 ставки.

Скриншот/Instagram

Скриншот/Instagram

Однако такие аргументы не убедили военкомов отпустить ребят. Более того, "за них уже все решили", отметил Андрей.

Скриншот/Instagram

А после прохождения комиссии ребят увезли за город. В конце концов, им удалось вызвать полицию и скорую, но правоохранители, по словам молодых людей, стали на сторону ТЦК.

Скриншот/Instagram

В сообщении на странице группы в Instagram также сообщается, что полиция и человек из блокпоста вскоре уехали, но угрожали ребятам.

Скриншот/Instagram

Скриншот/Instagram

Владимира оставили в больнице, а Андрея повезли по той же машине без номерных знаков в неизвестном направлении. Впоследствии Андрей вышел на связь и сообщил, что его заставили удалить все видеоподтверждения правонарушений военных и теперь везут в другую область на учебу, где якобы хотят незаконно принудить к подписанию контракта в армии.

Скриншот/Instagram

Более того, по словам Андрея, работники ТЦК открыто угрожали ему. "Если будешь себя плохо вести, то и мы будем себя плохо вести", — цитирует парней военкомов.

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