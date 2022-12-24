Стандарты НАТО, память до сотого поколения и новые вакансии: что будет происходить в Украине после победы

Недавно президент Украины Владимир Зеленский в спецвыпуске Netflix с Дэвидом Леттерманом рассказал о своих планах после победы Украины.

Президент ответил так: "До нашей победы я точно буду президентом. А там – даже не думаю. Пока не думаю, не готов. Очень хочется прямо на море. Скажу вам откровенно, Дэвид, очень хочу на море. Просто на море, когда мы уже победили, и выпить пива очень хочу".

В канун нового года, который у каждого украинца ассоциируется с ожиданиями лучшего, журналист ТСН.ua спросил мнение специалистов разных отраслей и военных о том, какой они видят Украину после победы.

ПВО, танки и артиллерия – в первую очередь

Первым, кого мы спросили об этом, стал военнослужащий с восточного направления. Многим украинцам именно он, Игорь Фльорко, запомнился тем, что ел чипсы на фоне стреляющего по оккупантам "Града". Этот момент был снят на видео в окрестностях Попасной, а скриншот стал "вирусным" – это обсуждали не только в Украине, но и за рубежом. Сам Игорь тогда об этом событии сказал, что главной целью было показать то, с каким безразличием украинские защитники уничтожают врага и как мощно работает наша артиллерия.

Военнослужащий Игорь Флерко. Фото: страница И.Флерко в соцсети

Сейчас, когда война идет уже 10 месяцев, Игорь рассказал о своем видении победившей Украины.

"С декоммунизацией и демонтажем памятников советского наследия, думаю, все точки над "и" уже расставлены. Их полное уничтожение — это лишь вопрос времени, — говорит военный. — Уверен, давно уже всем понятно, что как и власть с серпом и молотом, так и власть с "зетками" на бронетехнике являются враждебными, диктаторскими и оккупационными. Относительно адептов "духовных скреп" в образовательных учреждениях и церкви, решение этой проблемы, к сожалению, не является вопросом одного дня. Однако процесс необратимых изменений уже запущен. Украинское общество как никогда консолидировано в своем нежелании видеть у себя дома сторонников и распространителей враждебной идеологии нашего северного соседа. Приложим еще немного усилий и очистим от них наши территории навсегда".

К этому Игорь Фльорко добавляет: "Самые сильные "тиски" российского влияния на нас — это именно русификация путем распространения русскоязычного культурного продукта. Даже после нашей победы мы еще долго будем наблюдать за результатами работы этого мощного явления. Однако имею достаточно оптимистичные взгляды, наблюдая за бешеной динамикой, с которой появляется все больше и больше украиноязычного контента уже после 24 февраля. Я ожидал полномасштабного вторжения и понимал, что оно будет, но такого расцвета украинского слова, украинской песни и даже продукта в развлекательной сфере – на это я просто не надеялся.. Со своего восточного фронта я аплодирую людям, которые сейчас борются на фронте культурном".

Кроме того, военный уверен, что после победы произойдет и такое, что украинцев не будет интересовать риторика России по отношению к нашей стране.

"Нам это будет не интересно. Обратите внимание, что мы уже давно не обсуждаем примитивные фейки с их стороны. Мы обращаем внимание только на вопросы, которые интересны нам в военном плане, — говорит Игорь Фльорко. — Еще могут быть интересны вопросы выплаты нам репараций. Все. Надеюсь, что России как таковой больше не будет на карте мира. Но, как бы ни называлась эта территория, люди с их менталитетом и имперскими амбициями никуда не денутся. Нам нужно делать выводы и устранять недостатки".

По словам военнослужащего, война обнажила многие важные нюансы. "Мы поняли, что для нас самое важное. Это средства обороны в воздушном пространстве, танки, тяжелая артиллерия. После победы на этом надо акцентировать внимание. Понятно, что бюджеты на оборону будут в разы больше — будем либо закупать, либо производить ракеты большой дальности, ПВО. Что касается границ – мы должны быть изолированы от территорий потенциальных угроз. Должно быть что-то вроде большой стены. И не только со стороны России, но и Беларуси. Другими словами, после победы нужно поставить обороноспособность нашей страны на первый план".

Либо сейчас, либо никогда

Военный эксперт Александр Коваленко уверенно говорит, что формат победы будет только одним.

Александр Коваленко, военный эксперт. Фото предоставлено А.Коваленко

"Довольно реалистичный сценарий – это выход на границы 1991 года. Россия с каждым днем становится слабее. Если мы не сделаем этого сейчас, то уже никогда не сможем победить и освободить все наши территории. Или сейчас, или никогда", — говорит эксперт.

По его прогнозам, после победы совсем другой уровень будет в наших вооруженных силах, уже изменившихся и показавших, как профессионально могут воевать с таким врагом как Россия.

"Будет качественный рост с постепенным переходом к стандартам НАТО, — уверен он. — Отношения с Россией никогда уже не будут даже на том уровне, какими они были в 2014 году. Я считаю, что восстановление отношений для Украины будет исключительно деструктивным. Мы должны абстрагироваться от России, даже если там начнутся события по типу демократического типа или неолиберального. На мой взгляд, это будет в течение небольшого периода, а потом все будет возвращаться по кругу, к тоталитаризму. Там ничего не изменится".

Отдельно Коваленко делится мнением по обустройству границы.

"На границе Украины с Россией и Беларусью нужно строить высокотехнологичные сооружения с системами наблюдения, также нужно будет поднимать на официальном уровне вопрос демилитаризации границы со стороны России. Речь идет о том, чтобы на расстоянии 50-100 км от границы не было тяжелой техники", — говорит Коваленко.

К этому добавляет, что Россия – потенциальная угроза на годы. Даже после победы.

"Они будут начинать готовиться к новой войне. Это будет одна из основных риторик для того, чтобы оправдать свое поражение. Они будут рассказывать, что пришлось воевать против НАТО, поэтому и проиграли. Будут говорить о необходимости увеличения армии и бюджетов на вооружение. Мы должны закрыть три позиции: повышение эффективности ПВО, второе – увеличение количества противокорабельных ракетных комплексов для нивелирования любой угрозы с моря, третье – размещение или создание собственного ракетного вооружения оперативно-тактического уровня. Оперативно-тактические комплексы, имеющие возможность уничтожать объекты, находящиеся на расстоянии до 500 км и более, по возможности. Эти три позиции нам очень нужны", — резюмирует эксперт.

"Будем помнить до сотого поколения"

Мэр города-героя Бучи Киевской области, Анатолий Федорук, отвечая на наши вопросы, делал заметные паузы.

Мэр Бучи Анатолий Федорук. Фото: страница А.Федорука в соцсети

"Одним предложением ответить сложно. У меня утвердительная позиция о том, какой станет Украина после великой победы. Станет она страной, которой будут гордиться все граждане, независимо от вероисповедания, от того, где родились, у которых есть симпатии или антипатии к власти. Те, кто вынужденно покинул свои дома, будут стремиться вернуться", — говорит мэр Бучи.

И добавляет: "Какой я вижу Бучу? Точно не таким городом, каким его пытались нарисовать себе так называемые освободители. Вопреки всему город выстоял и отстроится. Запомнится на века, до сотого поколения то, что произошло. Буча станет городом комфортной жизни и труда, городом, в котором захотят жить, знакомиться, создавать семьи, рожать детей. Когда мы говорим о том, что не забудем и не простим, подразумеваем и создание мемориала в память о жертвах, замученных российским агрессором. Сейчас, даже в таких условиях, происходят наработки. Есть определенные концепции. К его созданию мы привлекли наших партнеров из Франции".

Вакансии после победы

Сразу о нескольких нюансах относительно вакансий и безработицы рассказала нам эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

Татьяна Пашкина. Фото: страница Т.Пашкиной в соцсети

"Крайне трудно понять, как долго мы будем преодолевать результаты этих проблем из-за тяжести протекания военных действий. Есть негативный вариант: когда окажется, что все затянулось слишком долго, большое количество людей уехало, трудоустроилось за границей и пока не будет возвращаться. Возможна ситуация, когда в Украине будет достаточно долго большая безработица из-за того, что трудно будет подниматься экономика.Те бизнесы, которые пытались "протянуть", работая на генераторах, они могут не выдержать. Есть такое, что малый и средний бизнес немного отмирает из-за отсутствия финансовой "подушки". Банкротами становятся не только предприниматели, но и их наемные работники. Эта ситуация возможна до тех пор, пока не найдется резерв усилий, благодаря которым можно будет возобновить работу", — говорит Татьяна Пашкина.

Но, по ее словам, конечно, есть и оптимистический вариант : когда Украина получила много помощи от западных стран, победила соседа и начинает восстанавливаться, получая репарации, волонтерскую поддержку.

"Конечно, есть вариант, когда рынок труда начнет расти. Например, сейчас немного "просела" сфера гостеприимства. На юге простаивали пансионаты, потому что не было курортного сезона. В среднем структура рынка не изменилась. Например, продавцы как были нужны раньше, так нужны и сейчас. Когда рынок станет мирным, то будет увеличено количество вакансий. Возможно, временно будет добавлено большое количество реновационных вакансий. К примеру, строительных специальностей", — добавляет она.

По ее словам, в текущем году центры занятости предлагали много вакансий в сельском хозяйстве.

"Мужчины ушли в ВСУ, женщины уехали в другую сторону, появились вакансии", — объясняет эксперт.

Есть и такие области, где ситуация противоположна в зависимости от географического расположения. К примеру, гостиничная сфера "просела" в таких городах как Харьков, Сумы, половине Днепра и по всей восточной части.

"На западе Украины ситуация противоположная. В октябре этого года в западных областях Украины бронирований по внутреннему туризму было вдвое больше, чем в прошлом году. Есть ситуация, когда даже по Одессе загруженность была 60%-90%. Тренд, который я хотела бы подчеркнуть — кроме реновации зданий, земель и дорог, нам нужно поддержать многих людей, которые пребывали в стрессе, уехали. Они будут нуждаться в очень серьезной медицинской, психологической поддержке", — говорит Татьяна Пашкина.

К этому она добавляет: "Я бы очень хотела, чтобы страна вкладывалась в образование. Дети, которые учились в Европе, могут сравнить теперь зарубежную систему с нашей. Неизвестно, какая лучше, а какая хуже, но подходы у мам и детей будут другими. Либо наше образование будет реагировать, либо мамы будут знать, куда ехать, и, соответственно, могут лишить страну существенного количества молодежи, которой нам недостаточно уже сейчас".

Экономист: одних денег мало

Эксперт в области экономики Олег Пендзин отмечает, что только одних денег для восстановления страны будет недостаточно и объясняет почему именно.

Олег Пендзин. Фото: страница О.Пендзина в соцсети

"Когда мы говорим о том, какой будет Украина и стратегия экономического возрождения, должны понимать, что наши руководители постоянно говорят о необходимости сотни миллиардов долларов инвестиций. При этом забываем об одном важном условии – должны быть рабочие руки, которые будут создавать валовый внутренний продукт", – говорит Пендзин.

И приводит следующие цифры: "Экономика Украины имела 200 миллиардов долларов ВВП в год. На эти 200 миллиардов мы получали максимум 2,5 миллиарда — 3 миллиарда инвестиций. Сейчас у нас около 120 миллиардов ВВП. Когда мы говорим о восстановлении экономики Украины, одних денег недостаточно. Надо понимать, как они будут освоены До войны в Украине было около 40 миллионов населения, официально выехали 7,2 миллиона. Если учитывать, что в основном уехали женщины и дети, то возникает вопрос о том, где будут воссоединяться семьи. Существует огромный вызов для власти создать условия для возвращения людей. От базовых вещей зависит то, что будет с экономикой".

Жительница Херсона: "Чтоб и сандалей от них не осталось"

В свою очередь, жители деоккупированных городов также высказали свое мнение о том, какой они видят Украину после победы. Советник городского головы Херсона Галина Ляшевская на днях опубликовала на своей странице в соцсети проникновенный пост о том, какой для них была деоккупация и какой лично она видит Украину после изгнания оккупантов с других территорий Украины.

"Однажды всё это закончится. Ну, хотя бы потому, что один мудрый еврей ещё ни разу не ошибся: всё проходит", - написала Ляшевская и продолжила:

"И дай Бог нам после всего пережитого не забыть о главном.

Во-первых, раньше я сомневалась, а теперь уверена: мне бы хотелось, чтобы наша страна взяла курс на милитаризм. Да, я по-прежнему хочу заниматься на травичке йогой, держать свои аскезы и читать книжки. Но делать это я теперь желаю, точно зная, что моя страна до зубов вооружена новейшей техникой, какими-то там хр* знает какими страшными ракетами, танками, военными супернаворотами и т.д. Пусть все это стоИт накрытое чехлами за ненадобностью, а наши военные пусть вальяжно загорают на пляжах... Но в нужный момент я хочу, чтобы все это кааааак лупануло по тем, кто захочет еще раз к нам сунуться! Чтоб даже дымящихся сандалей от них не осталось.

А вообще-то я за мир и гармонию, да.

Не дай Бог после конца войны мне забыть, какие у нас люди. Мы бы не выжили тут, если бы у нас не было друг друга. Мои соседи, друзья, коллеги, хорошие знакомые, а иногда и просто случайные прохожие... Вы всегда появлялись в нужный момент и я не хочу этого забыть вовеки. И мне нравится, как нас называет один популярный блогер – херсончата. Мммм... херсончата. Думается, это надо узаконить.

Я хочу всегда помнить о том, как напугали меня и эта война, и оккупация с полным городом чужих и чуждых людей. В одной из религий есть такая трактовка: мол, для Бога в бОльшей степени важен даже не сам поступок человека, а мотивация к нему. Я сейчас очень поверхностно, но другими словами: убить - не всегда непростительный грех, если это сделано с целью защитить, очистить от зла и т.д. Так что это очень важно - кто за что воюет. И я рада, что наши бьются не за чужие унитазы, шмотки и красивое женское белье, не расстреливают спящих людей в безоружном городе. Я верю, что, защищая свой народ, каждый воин становится чище.

А также я надеюсь, что всех наших обидчиков у Врат в мир иной с огромным дрыном будут встречать великие Леонид Быков, родившийся в Донецкой области, Владимир Высоцкий, чей отец воевал за Украину, Николай Гоголь, воспевавший украинцев и нашу землю, и все-все-все, кто родился, вырос и всю свою жизнь обожал Украину. И, будучи наслышанной о характере этих людей, я искренне не завидую всем, кто им ТАМ попадётся.

Я и раньше-то салюты не любила, а теперь считаю, что их нужно и вовсе запретить. Не для нас эти звуки больше.

Наверное, я всегда буду помнить момент, когда впервые после оккупации увидела солдатиков ВСУ в Херсоне. Они меня тоже увидели. А точнее мой раскрытый клюв. Потому что я смотрела на них так, как если бы в очереди у кассы "Сильпо" увидела Илона Маска.

Глазам своим не поверила. Они показались мне просто какими-то огромными и нереально красивучими. Они и правда выглядели на миллион - обмундирование, машины, оружие, всякие аксессуары (желтые очки, перчатки и т.п.). Один из них заметил, что я зависла в воздухе и широко улыбнулся: "Слава Україні! Свої, не бійся!" Милый, да я не боюсь, я охр*...

И да, надо на законодательном уровне обязать наших мужчин ходить в военной форме. А вы, дураки такие, не отказывайтесь... Видели бы вы себя в ней нашими женскими глазами..."

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