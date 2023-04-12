"Или жизнь, или российский паспорт": Федоров о прессинге жителей на временно оккупированных территориях

"Фильтрация" на временно захваченной территории Запорожской области усиливается. Российские оккупанты также увеличивают давление на местных жителей.

Об этом рассказал в эфире телеканала FREEДОМ городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Мэр оккупированного города говорит, что за последние несколько дней значительно возросла очередь на пункте пропуска "Чонгар". Едут и те, кто хочет покинуть аннексированный Крым, и те, кто хотят покинуть временно оккупированную территорию Украины через полуостров. Люди на блокпоста могут провести от часа до суток, ведь россияне проверяют всех, добавил Федоров.

"Что касается "фильтрации" в самих населенных пунктах, то здесь явным примером будет Токмак. На въезде в город обыскивают машины и людей. Также проверяют паспорта, а без паспорта РФ могут просто не пустить в город. В Токмаке запретили ездить таксистам из-за опасности". то, что потенциально они могут сдавать локации по расположению вражеских войск и расположению вражеской техники", – рассказал городской голова.

По словам Федорова, одной из разновидностей "фильтрации" является паспортизация. В частности, посредством этого метода собирают личные данные жителей оккупированных территорий. Как пример, он назвал то, что с 1 апреля "власти" запретили выдавать бесплатные медикаменты тем людям с хроническими заболеваниями, у которых нет российского паспорта.

"К примеру, если ты болен сахарным диабетом, тебе нужен постоянный прием инсулина. Сегодня враг ставит выбор: либо платишь деньги, либо получаешь российский паспорт. Мы все должны понимать следующее: через год у жителей временно оккупированных территорий почти закончились сбережения. Поэтому сегодня покупать медикаменты, как и продукты, просто не за что. Поэтому сегодня враг, можно сказать, ставит перед выбором — или жизнь, или российский паспорт", — подчеркнул Иван Федоров.

Как сообщалось, оккупанты в Запорожском направлении продолжают готовиться к обороне во время предстоящего контрнаступления украинской армии. В частности, они "поставляют памятники, известные как "зубы дракона" в районе Розовки и дальше вдоль границы Запорожской и Донецкой областей.

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