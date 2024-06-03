"Иллюзий не осталось": что известно о заявлениях Зеленского по Китаю и попытках РФ сорвать Саммит мира

Китай отказывает другие страны ехать на саммит мира, однако отказывается признавать это. В ответ на заявление Владимира Зеленского, прозвучавшее с трибуны азиатской конференции по безопасности в Сингапуре, Китай в очередной раз подчеркивает, что остается нейтральным. Но настаивает, что без России переговоров не будет.

Как в последние недели до саммита украинская власть противостоит попыткам России и ее союзников сорвать саммит мира в Швейцарии - корреспондент ТСН Яна Слесарчук расскажет.

Президент Зеленский на днях встретился с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом. Для Украины - далекий восток, как впрочем и близкий - регион, который до сих пор надо убеждать: единственный приемлемый мирный план - украинский.

"Я благодарен вам, господин президент, за то, что вы примете участие в саммите мира. Это очень сильный сигнал. Сегодня более ста государств согласились принять участие", - говорил Зеленский.

Встреча президентов Украины и Филиппин

Филиппины - островное государство в зоне интереса Китая. В последние месяцы давний спор с Пекином относительно территорий в Южно-Китайском море перерос в стычки, несколько филиппинцев во время боевых столкновений с китайскими кораблями уже получили ранения. Президент Маркос предупредил Пекин: любая смерть филиппинца в результате преднамеренных действий Китая будет считаться актом войны. Его заявление прозвучало на конференции по безопасности в Сингапуре.

Зеленский тоже выступал там и тоже говорил о Китае. Иллюзий относительно нейтралитета Пекина у украинской власти - не осталось.

"Россия, и я повторяю, к большому сожалению, потому что нас это удивляет, нам это болит, нам это вредит, - Россия пользуется китайским влиянием в регионе, использует китайских дипломатов, делает все, чтобы сорвать мирный саммит. К сожалению, это очень неприятно, что столь большое независимое сильное государство как Китай стало инструментом в руках Путина", - сказал он.

Со званием «инструмента» Пекин не соглашается. Впрочем буквально через несколько дней после поездки министра иностранных дел Саудовской Аравии в Китай, она - тоже, вслед за Китаем, отказывается участвовать в швейцарском саммите мира. Потому что туда не приглашена Россия.

"Китай неоднократно подчеркивал, что мирный саммит должен включать три важных элемента: чтобы он был приемлем и для российской, и для украинской стороны, чтобы там было равное присутствие всех сторон, и чтобы на одинаковом уровне обсуждались все мирные предложения. Для Китая трудно участвовать в конференции, потому что мы считаем, что этот саммит не несет в себе трех элементов", - заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин.

Представитель МИД Китая

Зеленский возвращается с Дальнего востока – самолет следует в сторону Персидского залива. 6 июня он может встретиться с Джо Байденом в Нормандии, на полях торжеств, посвященных 80-летию высадки союзников во время Второй Мировой. Это будет последний случай лично убедить президента Соединенных Штатов все же приехать на саммит мира и таким образом повысить его уровень. Это может подтолкнуть другие нейтральные государства тоже присоединиться к саммиту и не прислушиваться к Кремлю и Китаю.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН за 3 июня 2024 года | Новости Украины

Напомним, Китай ответил Зеленскому по поводу срыва Саммита в Швейцарии.

Читайте также: