"Иллюзия полномасштабного наступления": Жданов рассказал, откуда и куда будут идти российские войска

На сегодняшний день у российских войск нет таких сил и средств, чтобы воспроизвести такое масштабное наступление на Украину, которое произошло 24 февраля. Однако оккупанты будут пытаться создать такую иллюзию.

В то же время главный удар и самую боеспособную группировку войск Россия сосредоточила на Криворожском направлении.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в интервью телеведущей Наталье Мосейчук, комментируя заявления российских захватчиков с угрозами повторить "24 февраля".

"На мой взгляд, нет таких сил и средств (у российской армии – ред.), чтобы воспроизвести 24 февраля. Но они будут пытаться создать иллюзию полномасштабного наступления", – сказал эксперт.

"Главный удар, скорее всего, и именно такую боеспособную группировку войск они сосредоточили на Криворожском направлении. Там собраны воздушно-десантные части. Там собрана часть войск, прибывших из России, из Крыма через Крымский мост. Они немного уменьшили, но оставили преимущество на Донецком направлении и сегодня это – самая горячая точка: Пески, Авдеевка, Бахмут", – проинформировал Жданов.

По его словам, есть риск, что войска захватчиков ударят сразу с двух сторон на Харьковском направлении.

"Харьковское направление – там у них есть 144-я танковая дивизия, она во втором эшелоне стоит в качестве резерва. Ну, и если поверить британской разведке, то они говорят, что командование российское может развернуть на 180 градусов группировку войск, которую они создали в районе Изюма, и через Балаклею пойти на Харьков, и ударить с двух сторон", — рассказал военный эксперт.

Он также сообщил, что российские войска могут пойти даже не на Кривой Рог, а на Никополь и дальше вдоль Днепра.

"Что мы имеем по анализу? Харьковское направление – удар с двух сторон: от Балаклеи и от границы; Донецкое направление – попытку удара на Пески, Авдеевка, Бахмут и южное направление – либо на Кривой Рог, либо на Николаев. Сегодня там высказывались, что даже не на Кривой Рог, а пойдут на Никополь и дальше вдоль Днепра", – сказал Жданов.

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В то же время он заверил, что сил у оккупантов недостаточно для таких масштабных действий.

"Поэтому я думаю, что это будет имитация, как разведка боем: задача малой группы людей — выявить все огневые точки противника и заставить открыть огонь из всех средств. Тем самым они будут провоцировать нас на масштабное сопротивление, а затем, когда у них будут заканчиваться силы, они предложат нам переговоры", – прогнозирует эксперт.

Напомним, по словам депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя, российские войска планируют выйти на границы Херсонской области, а также начали готовиться к прорыву Криворожского направления.

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