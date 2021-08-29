Иловайская трагедия: Венедиктова рассказала, есть ли основания обвинять украинскую власть

По ее словам, вина российской военной машины в Иловайской трагедии очевидна. Зато ответственность украинских руководящих лиц все еще является предметом расследования.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что виновные в Иловайской трагедии "будут жестко и беспощадно наказаны за содеянное"
Об этом она сказала 29 августа в специальном выпуске программы "Право на владу" на 1+1.
"У матерей погибших бойцов, которые нас смотрят, сердца сжимаются не только от боли, но и от надежды. Я — генеральный прокурор, мне нельзя рассуждать политическими лозунгами. Я буду говорить, где у меня есть достаточно оснований, и не буду обвинять там, где этих оснований нету. Я хочу дать результат, а не оправдываться от имени правоохранительной системы, почему его нет", — отметила Венедиктова.
По ее словам, вина российской военной машины в Иловайской трагедии очевидна. Зато ответственность украинских руководящих лиц все еще является предметом расследования.
"Мы в Офисе генпрокурора активизировали усилия по расследованию дела. Но я понимаю, почему она не расследовалось так интенсивно при каденции пятого президента. Я не имею права говорить, что обвиняю пятого президента (Петра Порошенко — Ред.). Я только констатирую факты: политическая и военная машины РФ очевидно виноваты. виноваты ли представители украинской власти — сейчас утверждать преждевременно", — сказала генпрокурор.
Венедиктова сообщила, что в этом деле открыто большое уголовное производство по факту решения и ведение агрессивной войны РФ против Украины. Иловайская трагедия идет отдельным эпизодом. Есть два направления:
- Совершение РФ планирования, решения и ведения войны.
- Соблюдение руководством АТО руководящих документов во время боевой операции в районе Иловайская и выхода из окружения, а также ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей.
Всего было проведено 900 допросов, 1670 документов изъято и исследовано.
Первая экспертиза была назначена в 2014 году и выполнена в 2015 году.
"Был поставлен вопрос: "Отвечали действия командиров и начальников документам или нет. Ответ: руководитель АТО, начальник штаба АТО, руководитель сектора при планировании операции в районе Иловайская допустили ряд нарушений руководящих документов. Но эти нарушения не привели к тяжелым последствиям", — рассказала Венедиктвоа.
Вторая экспертиза была назначена в 2015 году и завершена в 2016 году.
"Ответ: по лицам такой же вывод. По условиям, которые способствовали, добавлено низкий уровень боеготовности и боеспособности ВСУ, факты дезертирства и невыполнение приказов, отдельные ошибки руководства АТО, которые не находятся в прямоё причинно-следственной связи", — говорит генпрокурор .
В июле прошлого года назначена третья экспертиза. Ее результаты появятся скоро.
Венедиктова заверила, что следственные действия и допросы в этом деле обязательно продолжаться, а любое привлечения к ответственности лишь после достаточного количества доказательств.
Напомним, что Украина отмечает День памяти своих погибших защитников. Семь лет назад в Иловайской трагедии погибло больше всего украинцев, которые защищали страну от российской агрессии.