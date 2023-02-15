"Им не место за пределами своей страны": нападающий "Миная" рассказал подробности потасовки с российскими футболистами

Украинский футболист Даниил Колесник заступился за работницу в турецком отеле, после чего произошла потасовка с российскими футболистами.

Нападающий украинского футбольного клуба "Минай" Даниил Колесник рассказал подробности конфликта, который привел к драке с футболистами российского "Шинника" в турецком отеле накануне.

Даниил Колесник вышел в эфир программы "Сніданок з 1+1".

"Я считаю, что таким людям, хотя их трудно назвать людьми, не место за пределами своего государства. В Интернете сейчас много информации (о драке – ред.), однако там много фейков", — подчеркнул футболист.

По словам Даниила, команду "Минай" заселили в гостиницу в Турции 8 февраля, а уже позже, 14 февраля, заехала российская команда.

Конфликт начался после того, как Даниил Колесник встал на защиту уборщицы гостиницы, к которой приставал подвыпивший российский футболист.

"Все началось в лобби отеля, российский игрок был подвыпивший, и мы увидели, как он разговаривает с работницей гостиницы, как он вел себя. Он пошел в женскую уборную, сделал там очень грязные дела (его стошнило — ред.) и заставлял ее убирать. И меня это очень взбесило, и я ему говорю: "Давай, иди сюда, я тебе сейчас разъясню твоим языком", — рассказал нападающий.

Он также отметил, что футболист "Шинника" был там либо с тренером, либо с помощником, который тоже был подвыпивший.

"После чего мы с ним, скажем так, не только поговорили, он убежал, мы с ребятами продолжили сидеть в лобби. Позже спустились уже с ним 6-7 человек из его же команды на разборки с нами. Но сразу вмешались работники гостиницы и охрана, начали нас разнимать. Россиянин начал снова агрессивно вести себя, однако команда его забрала, они сели в лифт и потом начали выкрикивать провокационные фразы. И это ребят спровоцировало", — пояснил Данило.

По его словам, именно поэтому началась потасовка.

После конфликта в гостиницу приехала полиция, которая все время сопровождала украинских футболистов и дежурила в гостинице всю ночь.

А футболистов российской команды выселили из гостиницы на следующий день утром.

Напомним, в понедельник, 13 февраля, в турецкой гостинице Royal Seginus произошла массовая драка с участием футболистов закарпатского "Миная" и ярославского "Шинника".

Позже "Минай" сделал официальное заявление по поводу драки с футболистами российского клуба на сборах в Турции. Пресс-служба закарпатского клуба сообщила, что к стычке привело позорное поведение игроков российской команды относительно работницы гостиницы и провокационные возгласы в адрес представителей "Миная".

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