Им нужна "передышка": эксперт рассказал о ловушке, в которую попала РФ, и чем она угрожает Путину

Военный эксперт Петр Черник заявил, что Россия, начавшая широкомасштабную войну против Украины, попала в геополитическую ловушку и нуждается в передышке.

Об этом он рассказал в эфире YouTub-канала ТСН.ua.

"РФ попала в очень серьезную геополитическую ловушку и они, действительно, на эту минуту не знают, как из нее выйти. Каждую неделю, каждый месяц тот тип боевых действий, который складывается в Украине, приближает РФ к классическому военному поражению. Но вместе с тем мы должны помнить, что классическое военное поражение — это вероятная гибель Путина, а РФ может встать на путь своего распада. Московиты это все очень хорошо осознают и нуждаются в передышке", — считает Черник.

Он также добавляет, что передышка нужна и Украине. "Нужна ли эта передышка и нам — в частности. Но вместе с тем, напомню, что стратегическая инициатива однозначно на стороне Украины и нам не стоит выпускать этот успех из своих рук", — подчеркнул эксперт.

Когда закончится война – прогнозы

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что война закончится, когда Украина одержит победу или когда этого захочет Россия. Он также сказал, что "будем верить, что это закончится в ближайшие месяцы".

В то же время руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов убежден, что война в Украине завершится поражением РФ и это уже решенный вопрос. Подобные заявления он делал неоднократно. По его прогнозам, война должна закончиться к лету 2023 года. То есть, к этому времени Украина выйдет на свои границы 1991-го года. Глава украинской разведки не исключает и вероятности, что Путин может не дожить до окончания войны.

Буданов также считает, что Россия будет выплачивать Украине репарации.

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