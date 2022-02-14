"Им нужно время": Резников сообщил, создала ли РФ группировку для наступательных действий в Украине

Глава Минобороны заверил, если это произойдет, украинская сторона заметит.
Министр обороны Алексей Резников заявил, что российские военные, ныне окружившие границы Украины, ни в одном месте не образовали так называемую наступательную ударную группировку.
Об этом Алексей Резников сказал во время совместного марафона "Право на владу" и "Твій вечір" на телеканале 1+1.
"У военных есть определенные маркеры, по которым оцениваются там органы управления, тыловые, вооружение, количество... По состоянию на сегодня, 14 февраля 2022 года, ни в одном месте, пользуясь данными не только украинской разведки, но и данными от партнеров, не создано наступательно-ударных группировок. Поэтому, чтобы даже в случае принятия решения в Кремле атаковать Украину, им нужно время на формирование такой группировки, и мы это увидим", — пояснил Алексей Резников.
Напомним, полицию перевели на усиленный режим: Монастырский объяснил, что это значит.
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