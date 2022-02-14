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"Им нужно время": Резников сообщил, создала ли РФ группировку для наступательных действий в Украине

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"Им нужно время": Резников сообщил, создала ли РФ группировку для наступательных действий в Украине

УНІАН

Глава Минобороны заверил, если это произойдет, украинская сторона заметит.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что российские военные, ныне окружившие границы Украины, ни в одном месте не образовали так называемую наступательную ударную группировку.

Об этом Алексей Резников сказал во время совместного марафона "Право на владу" и "Твій вечір" на телеканале 1+1.

"У военных есть определенные маркеры, по которым оцениваются там органы управления, тыловые, вооружение, количество... По состоянию на сегодня, 14 февраля 2022 года, ни в одном месте, пользуясь данными не только украинской разведки, но и данными от партнеров, не создано наступательно-ударных группировок. Поэтому, чтобы даже в случае принятия решения в Кремле атаковать Украину, им нужно время на формирование такой группировки, и мы это увидим", — пояснил Алексей Резников.

Министр обороны сообщил об отсутствии ударных группировок РФ около украинских границ

Министр обороны сообщил об отсутствии ударных группировок РФ около украинских границ

Напомним, полицию перевели на усиленный режим: Монастырский объяснил, что это значит.

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