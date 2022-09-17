"Им осталось минимум несколько месяцев": военный эксперт рассказал, сколько еще Россия будет терроризировать украинцев

По словам военного эксперта Петра Черника, Россия вполне может собрать около 100 тысяч своих военных для войны в Украине.

Об этом Черник сказал в интервью ТСН.ua.

"Не спешим радоваться, что они уже не могут поставить в строй по меньшей мере 100 тысяч человек. Вот такая рабочая цифра на мой взгляд для них вполне подъемная. Да, военно-промышленный потенциал падает очень быстро, качественные ракеты заканчиваются, качественные танки заканчиваются, артиллерийские стволы изнашиваются, начинается снарядный голод... Но это все еще не находится в той точке, где мы твердо говорили бы: "Вот есть все разведывательные данные, что им осталось несколько недель". Им осталось минимум несколько месяцев, а то и несколько лет. Давайте не спешить думать, что ресурс человеческий у них закончился", — сказал эксперт.

Напомним, военный эксперт Петр Черник рассказал, каким может быть ответ оккупантов на успехи ВСУ. По его словам, россияне могут нанести удар по любой части Украины. При этом безопаснее всего сейчас на правом берегу Днепра.

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