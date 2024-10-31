"Им все равно конец": что могло помешать РФ напасть на Украину – Болтон ответил

По словам Болтона, американская разведка полностью ошиблась и по поводу российских возможностей, и по поводу украинского сопротивления.

В США "давали" Украине максимум неделю, а дальше полагали, что РФ победит. Поэтому Байден боялся давать оружие накануне вторжения – он не хотел повторения афганского сценария.

Об этом рассказали предыдущий министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и советник по нацбезопасности США в администрации Трампа Джон Болтон в проекте Ольги Кошеленко "USA-UA: Cекретні файли Білого дому".

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"К Байдену приходили люди, очень умные, садились вокруг него и он говорил: "Что там, расскажите, что будет". И они ему в один голос говорили: максимум 7 дней. Он спрашивал, какие есть решения. А они отвечали: "Ну смотрите, мы Афганистан накачали оружием и что? И что все осталось врагу, Талибану. Вы хотите сейчас повторить с Украиной? Мы сейчас им напередаем оружия, которое ничем их не спасет, потому что им все равно конец". Вот и вся логика", – вспоминает Кулеба.

По словам Болтона, американская разведка делала брифинги для закрытых сессий Палаты представителей и Сената, которые тут же продолжались. Палата и Сенат США считали, что Киев падет за считанные дни, а вся страна – за недели. Болтон подчеркнул, что американская разведка полностью ошиблась и по поводу российских возможностей, и по поводу украинского сопротивления.

"Все индикаторы указывали на то, что вторжение будет. И если бы мы сделали больше, чтобы усилить Украину оружием, инструкторам и советниками, которые могли быть сдерживающим фактором, большим количеством жестких экономических санкций, возможно вообще все это удалось бы предотвратить", — считает Джон Болтон.

Вашингтон призвал Киев готовиться к обороне, а в перспективе, после потери контроля над страной — к партизанской войне.

Напомним, экс-глава МИД Кулеба рассказал, что перед вторжением на Западе хотели, чтобы Зеленский написал видеозавещание и готовился к созданию правительства в изгнании.

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