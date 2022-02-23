"Им все равно, кто их обстреливает": Мосейчук поспорила с нардепом Гриб по поводу чрезвычайного положения

"Им все равно, кто их обстреливает": Мосейчук поспорила с нардепом Гриб по поводу чрезвычайного положения

Народная избранница не увидела, что в чрезвычайном положении будет помощь.

Внефракционная народная депутат Виктория Гриб не понимает, чем чрезвычайное положение сегодня может помочь уладить ситуацию, которая есть на востоке страны. Оно не касается ни Донецкой, ни Луганской области.

Об этом она заявила в ходе совместного марафона ток-шоу "Право на владу" и программы "Твій вечір" на канале "1+1".

Мосейчук: Очень сильно может дать по морде россиянам, обстреливающим Луганскую ТЭС. Извините, ссаными тряпками оно даст по морде. Потому что мы сейчас говорим "другая сторона", "с другой стороны". Извините, это уже задолбало! Так, как к Зеленскому и к власти постоянно – "они не называют россиян агрессором". Я вам так же скажу: за всю нашу беседу вы не сказали, что "другая сторона" — это подонки-россияне, которые стреляют. И людям, очевидно, нужно тоже понимать, что это россияне их обстреливают. И не украинские воины подкопали Луганскую ТЭС и подожгли!

Гриб : Им все равно, кто их обстреливает.

Мосейчук: Нам не все равно! Правда должна быть.

Напомним:

23 февраля во время своего заседания Верховная Рада приняла решение о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей – там действует операция Объединенных сил. За введение чрезвычайного положения в Украине проголосовали 335 народных депутатов. Причина введения чрезвычайного положения – российская агрессия против Украины и возможное военное вторжение.

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