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Имбирные пряники: за что получили такую популярность и как дома приготовить традиционный рождественский атрибут

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Имбирные пряники: за что получили такую популярность и как дома приготовить традиционный рождественский атрибут

Associated Press

В настоящее время вкусностями на Рождество еще украшают елки, окна, витрины и улицы.

Без имбирного пряника сейчас не обходится ни один рождественский праздник. В средневековой Англии его ели, чтобы вылечиться, в немецких селах – запивали вином, чтобы удачно выйти замуж, а в Америке до сих пор из них возводят дома.

О том, за что медовые лепешки получили такую популярность, и как самим – дома – приготовить традиционный рождественский атрибут – 25 декабря говорилось в сюжете ТСН.19:30.

По одной из легенд, английский монах, когда замешивал тесто во время крестового похода, случайно перевернул поднос со специями. Рецепт понравился друзьям, а затем и их друзьям. А уже через несколько столетий – пряниками лакомились сначала в Англии, а потом по всей Европе и Америке.

Традиции же на пряничных человечков положили начало еще в 16 веке при дворе Елизаветы I. Там фигурки делали в знак уважения – похожих на почтенных гостей.

Сейчас этими пряниками на Рождество украшают елки, окна, витрины и улицы.

Рецепт имбирного пряника – простой, говорит шеф-пекарь Руслан Выжчик, но нужно четко его придерживаться и не переборщить с количеством и пропорциями ингредиентов.

Так, для приготовления имбирного печенья понадобится:

  • мед – 100 г
  • сахар – 200 г
  • масло – 100 г
  • мука – 500 г
  • яйца – 3 штуки
  • имбирь – 2 чайные ложки
  • корица – 2 чайные ложки
  • какао – 2 чайные ложки
  • разрыхлитель — 3 чайные ложки
  • цедра апельсина – 2 чайные ложки
  • ванилин — 1 чайная ложка

Способ приготовления:

  • в чашу кухонной машины поместить масло комнатной температуры, сахар, мед, яйца муку и специи, замесить тесто
  • готовое тесто завернуть в пищевую пленку и оставить на ночь в холодильнике
  • после этого раскатать тесто и вырезать с помощью формочек пряники.
  • сформированные изделия выпекать в духовке 30 минут при температуре в 170 градусов
  • украсить пищевыми красками, пудрой или декором

Детальнее смотрите в сюжете на видео:

Имбирные пряники: как дома приготовить традиционный рождественский атрибут

Имбирные пряники: как дома приготовить традиционный рождественский атрибут

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 Автор: Елизавета Борисенко

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