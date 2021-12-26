Имбирные пряники: за что получили такую популярность и как дома приготовить традиционный рождественский атрибут

В настоящее время вкусностями на Рождество еще украшают елки, окна, витрины и улицы.
Без имбирного пряника сейчас не обходится ни один рождественский праздник. В средневековой Англии его ели, чтобы вылечиться, в немецких селах – запивали вином, чтобы удачно выйти замуж, а в Америке до сих пор из них возводят дома.
О том, за что медовые лепешки получили такую популярность, и как самим – дома – приготовить традиционный рождественский атрибут – 25 декабря говорилось в сюжете ТСН.19:30.
По одной из легенд, английский монах, когда замешивал тесто во время крестового похода, случайно перевернул поднос со специями. Рецепт понравился друзьям, а затем и их друзьям. А уже через несколько столетий – пряниками лакомились сначала в Англии, а потом по всей Европе и Америке.
Традиции же на пряничных человечков положили начало еще в 16 веке при дворе Елизаветы I. Там фигурки делали в знак уважения – похожих на почтенных гостей.
Сейчас этими пряниками на Рождество украшают елки, окна, витрины и улицы.
Рецепт имбирного пряника – простой, говорит шеф-пекарь Руслан Выжчик, но нужно четко его придерживаться и не переборщить с количеством и пропорциями ингредиентов.
Так, для приготовления имбирного печенья понадобится:
- мед – 100 г
- сахар – 200 г
- масло – 100 г
- мука – 500 г
- яйца – 3 штуки
- имбирь – 2 чайные ложки
- корица – 2 чайные ложки
- какао – 2 чайные ложки
- разрыхлитель — 3 чайные ложки
- цедра апельсина – 2 чайные ложки
- ванилин — 1 чайная ложка
Способ приготовления:
- в чашу кухонной машины поместить масло комнатной температуры, сахар, мед, яйца муку и специи, замесить тесто
- готовое тесто завернуть в пищевую пленку и оставить на ночь в холодильнике
- после этого раскатать тесто и вырезать с помощью формочек пряники.
- сформированные изделия выпекать в духовке 30 минут при температуре в 170 градусов
- украсить пищевыми красками, пудрой или декором
Детальнее смотрите в сюжете на видео:
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Автор: Елизавета Борисенко