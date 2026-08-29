Можно ли радоваться во время войны: священник откровенно ответил

Отец Георгий Коваленко / © ТСН

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Отец Георгий Коваленко считает, что радоваться во время войны — это нормально с точки зрения христианства.

Об этом он рассказал в беседе с журналистками ТСН Натальей Нагорной и Неллой Ковальской.

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«Христианство — это религия радости, хотя нам кажется, что всё наоборот. Христос совершил Свое первое чудо на свадьбе, когда закончилось вино. Радость — это неотъемлемая часть нашей жизни. Если говорить о христианстве в целом — это совокупность нескольких важных событий. Рождество — это радость, но и попытка убить маленького Христа, гибнут младенцы, а родители спасают Иисуса и становятся беженцами. Воскресение невозможно понять без ряда событий. До войны мы жили в пространстве Воскресения. Вот сейчас ты приезжаешь в Европу и видишь этих радостных людей, и они тебя задевают. А сейчас мы живём то ли на кресте на Голгофе, то ли спускаемся в ад. Но это сочетание смерти и воскресения — это важный процесс», — сказал Григорий Коваленко

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Священник отметил, что украинцы осознают, что смерть рядом, и стараются ценить жизнь.

«Во время войны, защищая страну, борясь за жизнь, мы смертью побеждаем смерть. И поэтому это парадоксальное сосуществование смерти и радости, печали и горя — вот что такое подлинность», — сказал Коваленко.

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