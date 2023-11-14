Имеем новые реалии: Игнат объяснил, почему увеличилась продолжительность воздушных тревог

Украинцам придется привыкать к длительным воздушным тревогам, поскольку российские летчики начали проводить дозаправку своих самолетов прямо в воздухе.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 14 ноября.

"Новые имеем реалии. Начали они проводить и такие вещи, как дозаправку. На этот раз их было две в воздухе... Поэтому не пренебрегайте, пока остаемся в укрытии", — пояснил Игнат.

Напомним, воздушная тревога, объявленная почти по всей территории Украины 14 ноября, длилась почти три часа. В частности, в Киеве тревога продолжалась 2 часа 43 минуты: с 14:37 до 17:21.

Тревогу объявляли из-за активности тактической авиации РФ.