Имеем новые реалии: Игнат объяснил, почему увеличилась продолжительность воздушных тревог

Юрий Игнат рассказал, что российские летчики стали проводить дозаправку прямо в воздухе.
Украинцам придется привыкать к длительным воздушным тревогам, поскольку российские летчики начали проводить дозаправку своих самолетов прямо в воздухе.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 14 ноября.
"Новые имеем реалии. Начали они проводить и такие вещи, как дозаправку. На этот раз их было две в воздухе... Поэтому не пренебрегайте, пока остаемся в укрытии", — пояснил Игнат.
Напомним, воздушная тревога, объявленная почти по всей территории Украины 14 ноября, длилась почти три часа. В частности, в Киеве тревога продолжалась 2 часа 43 минуты: с 14:37 до 17:21.
Тревогу объявляли из-за активности тактической авиации РФ.
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