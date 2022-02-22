Имеем поддержку всего мира, — Шмыгаль об обращении Байдена

Имеем поддержку всего мира, — Шмыгаль об обращении Байдена

По словам Шмыгаля, у Украины есть твердая поддержка всего мира.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на обращение американского лидера Джо Байдена, выступившего с речью по ситуации с безопасностью в Украине.

Об этом он сказал при прямом включении 22 февраля в эфире 1+1 во время совместного марафона ток-шоу "Право на владу" и программы "Твій вечір".

"Вы видите также, по словам Байдена (президента США — ред.), сегодня весь мир объединился вокруг Украины, и это самый важный месседж. И мы видим, что беспрецедентное количество брифингов, которые дает президент США, посвящены Украине сегодня. И десятки звонков и встреч у меня лично с премьерами и президентами, сотни звонков и десятки встреч у президента Украины", — прокомментировал глава украинского правительства.

Он заверил, что несмотря на действия Российской Федерации, Украина имеет твердую поддержку всего мира. В частности, речь идет о финансовой поддержке, а также создании стабилизационного фонда и фонда развития с международными партнерами.

"Желание врага натыкается на беспрецедентное противодействие всему миру этой агрессии. Украина сегодня имеет финансовую поддержку от США, Европы, фактически, от большинства стран — наших партнеров. Мы сегодня говорим о создании стабилизационного фонда и фонда развития с нашими партнерами, со странами G7, с нашими друзьями, соседями", — сказал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Денис Шмыгаль рассказал о планах поставок в Украину газа и горючего не из РФ.

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