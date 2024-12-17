Имеет отсрочку, но наказали как уклониста: почему на Тернопольщине осудили студента

Обвиняемый и его адвокат говорят, что довольны приговором суда.

В Тернопольской области суд вынес приговор студенту, который имеет отсрочку от мобилизации до февраля 2025 года, но по версии правоохранителей уклонялся от мобилизации.

Подробности нестандартного случая в комментарии для ТСН.ua рассказал адвокат осужденного Назарий Данильчук.

Как сообщается в приговоре Залещицкого райсуда Тернопольской области, фигурант дела является бывшим участником АТО, а сейчас он учится на 3 курсе местного колледжа. У мужчины на содержании есть несовершеннолетний сын. Кроме того, об этом военнообязанном известно, что он расстался с супругой, ранее несудимый.

Согласно материалам дела, мужчина прошел ВЛК и был признан пригодным к службе, получил повестку для отправки в воинскую часть, но в указанное время не явился.

"Допрошенный в судебном заседании обвиняемый свою вину в совершении уголовного правонарушения, которое ему инкриминируют, признал в полном объеме, искренне раскаялся и полностью согласился с обстоятельствами, изложенными в обвинительном акте", — отмечается в материалах дела.

По данным суда, обвиняемый имеет отсрочку до 7 февраля 2025, потому как учится на 3 курсе колледжа. Суду обвиняемый сообщил, что принимал участие в АТО с 03.09.2014 года в Донецкой и Луганской областях, после чего психологически травмирован и больше не может участвовать в боевых действиях. В настоящее время он сожалеет, что так поступил и просит его строго не наказывать.

Суд проверил наличие отсрочки и выяснил, что она действительно существует.

"Согласно военно-учетному документу Резерв+ есть отсрочка от мобилизации до 07.02.2025 года", — отмечается в приговоре.

И добавляется следующее: "Объективная сторона преступления по ст.336 УК Украины, инкриминируемая обвиняемому, заключается в бездействии — уклонении любым способом от призыва по мобилизации на особый период".

Как выяснилось, суд пришел к выводу наказать студента тремя годами лишения свободы, но освободить от отбывания наказания с установлением испытательного срока продолжительностью 1 год.

Адвокат осужденного Назарий Данильчук в комментарии для ТСН.ua так разъяснил эту ситуацию: "Законную отсрочку этот мужчина получил после получения подозрения и года судебной тяжбы. В будущем он стал студентом. В связи с этим была применена статья 75 (назначение испытательного термина)".

Назарий Данильчук уточнил, что мужчина стал студентом тогда, когда дело было в суде: "Мужчина из семьи с небольшим достатком. Пошел учиться, чтобы в будущем иметь хорошую работу, ему за тридцать лет. Приговором мы удовлетворены".

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Ранее сообщалось о том, что мужчину задержали работники ТЦК и хотели дать повестку.

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