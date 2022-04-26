"У нее семья здесь": Шмыгаль рассказал об эмоциональной вовлеченности директора МВФ по помощи Украине

"У нее семья здесь": Шмыгаль рассказал об эмоциональной вовлеченности директора МВФ по помощи Украине

Непосредственно директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева глубоко понимает ситуацию в Украине.

У Георгиевой семья в Украине. Политик общается со своими родственниками, которые с первых уст рассказывают ей о ситуации в Украине.

Об этом 26 апреля сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости".

"Через семью она имеет всю происходящую информацию о том, какие ужасы, зверства вырабатывают российские захватчики, оккупанты и агрессоры на территории Украины. Поэтому она еще и очень эмоционально вовлечена в поддержку и помощь Украине", — рассказал он.

По словам Шмыгаля, Украина сотрудничает с МВФ, международными организациями и донорами, которые пообещали финансовую помощь.

"Практически у нас еженедельно проходят на рабочем уровне контакты с МВФ. Мы договорились и Фонд создал специальный административный счет, через который все наши партнеры будут оказывать поддержку", — подчеркнул премьер-министр.

Как сообщалось, в мире арестовали пол триллиона долларов российских активов. Шмыгаль рассказал, что речь идет о государственных и частных средствах, на которые наложены санкции.

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