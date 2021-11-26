Имеет свой гардероб и коляску для прогулок: кот Микки попал в Книгу рекордов Украины как самый социализированный

За одну прогулку вместе с владелицей кот успевает посетить рынок, супермаркет и даже кафе.
Житомирский кот Микки попал в Книгу рекордов Украины как самый социализированный. Четвероногий имеет свой гардероб, коляску и страницу в соцсетях, а еще – ездит по магазинам и ходит в кафе.
Его владелица педагогиня по специальности и дрессировкой раньше не занималась, но увидев, что кот не боится людей, решилась на эксперимент по социализации животного, говорится 25 ноября в сюжете ТСН 19:30.
Пять лет назад Наталья Зубарева увидела на улице жалко мяукавшего котенка. Ее мужу оставалось только смириться. "Я еще спал, смотрю, а у меня на ногах кот сидит", – вспоминает Виталий Ципоренко.
Дочь Натальи Анита начала учить кота командам, а женщина купила ему целый гардероб и впоследствии принялась брать с собой на закупки. "Ребенок в школе, муж на работе, кота в коляску и на закупки", — рассказывает Наталья.
Со временем походы с Микки переросли в эксперимент. Владелица хотела узнать, возможно ли "воспитать кота как человека".
В настоящее время пятилетний Микки – местная звезда. Кота повсюду узнают и угощают. По улицам Житомира четырехлапый ездит в коляске. За одну прогулку вместе с владелицей успевает посетить рынок, супермаркет и даже кафе.
Однако зоопсихологи уверены, что такая насыщенная социальная жизнь коту вредит. "Вы представляете, сколько за одну такую прогулку кот получает визуального контакта от людей, которые на него посмотрят. А еще дополнят это эмоциями. И выдержать это животному очень сложно", — указывает зоопсихолог Наталья Мартышко.
Но поскольку Микки на стресс не жалуется, в Книге рекордов Украины решили отметить его в качестве первого социализированного кота. Наталья получила диплом, а Микки – вкусности.
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