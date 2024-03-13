Имел бронь от мобилизации: медик, который был заместителем мэра, рассказал, почему добровольно ушел на фронт

Военный, в гражданской жизни заместитель мэра Коломыи, Олег Токарчук рассказал, что, несмотря на бронь от мобилизации, добровольно ушел на фронт и спасает там жизнь украинских защитников.

Военный, в гражданской жизни заместитель мэра Коломыи, Олег Токарчук рассказал, что он несмотря на бронь от мобилизации добровольно ушел на фронт и спасает там жизни украинских защитников.

Об этом он рассказал в интервью корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.

Олег Токарчук рассказал, что сейчас является командиром сводного медицинского отряда, который работает на стабилизационном пункте.

"Я в Коломые был первым заместителем городского головы. Кажется, мне кто-то потом говорил, что на эти должности были бронь. Возможно, можно было не идти, но я не мог не идти", - вспоминает военный медик.

Олег Токарчук говорит, что после полномасштабного вторжения у него в должности заместителя мэра было много работы - прием и расселение переселенцев, обращение к иностранным общинам. Однако ему казалось, что он "делает что-то не то".

Тогда чиновник пошел в ТЦК и попросился на фронт. Ему предложили должность медика в 10 бригаду ВСУ. До войны Олег Токарчук был детским травматологом. Он признается, что ни один навык из гражданской жизни в работе военного медика ему не пригодился.

Напомним, военный ответил, что Россия сделает из Украины после оккупации.

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