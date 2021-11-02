Имела 65% поражение легких: в Днепре медики спасли роженицу с онкозаболеванием и коронавирусом

Женщина родила девочку весом 1,2 кг.

В Днепре медикам удалось спасти беременную, которая больна раком и коронавирусом. Также удалось добыть в борьбе жизнь и для младенца.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 2 ноября.

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Родильнице, которой 39 лет, в крайне тяжелом состоянии доставили из Павлограда в областную больницу. Медики говорят, что невакцинированная беременная длительное время лечилась по советам соседей и знакомых. Когда обратилась в больницу, поражение легких уже достигло 65%.

Женщину срочно прооперировали. После кесарева сечения родилась девочка с весом 1,2 кг. О ней сейчас заботятся врачи в реанимации. Младенец дышит самостоятельно. "Удалось спасти. Они в реанимации. Еще под маской, но уже есть определенный прогресс. Мы очень верим, что и ребенок будет жить, и мама тоже вернется в Павлоград", — говорит гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко.

Беременную, больную раком и COVID-19, спасли в Днепре | Новости Украины

Роженица увидела дочь на фото. Женщина все еще находится в реанимации. Она дышит сама, хоть и в кислородной маске.

К слову, в октябре в областной больнице Мечникова беременные с коронавирусом родили 20 малышей.



Напомним, в Киеве от осложнений коронавирусной болезни скончалась 34-летняя учительница английского языка Ирина Шамота. За 11 дней до смерти она родила второго ребенка, но почти не успела его увидеть. Когда именно не стало женщины – неизвестно, но сообщение о ее смерти появилось 28 октября.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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