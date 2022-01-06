Имение, несколько квартир и коллекция картин: какое имущество Порошенко попало под арест

Имение, несколько квартир и коллекция картин: какое имущество Порошенко попало под арест

Петра Порошенко подозревают в так называемой "угольной госизмене".

Дом в Козине возле столицы, несколько квартир в Киеве, коллекцию картин российских художников, счета в банках – Печерский суд арестовал личное имущество Петра Порошенко.

Об этом идет речь идет 6 января в сюжете ТСН.19:30.

Заседание длилось около трех часов. Значительную часть этого времени зачитывали список задекларированного Порошенко имущества. Дважды адвокаты пятого президента просили отвода судьи Виты Бортницкой. Они убеждали суд, что Петр Порошенко не подозреваемый, ведь ему, якобы, так и не вручили подозрение.

Несмотря на аргументы адвокатов, судья приняла сторону обвинения, которое подозревает Петра Порошенко в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО. В настоящее время он находится за границей и намерен вернуться 17 января.

Известно, что Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен.

Печерский суд арестовал имущество Петра Порошенко | Новости Украины

Напомним, 20 декабря Государственное бюро расследований официально подтвердило и опубликовало видео о вручении подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение вручили по делу о так называемой "угольном госизмене".

Сегодня, 6 декабря, стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко. Впоследствии в партии "Европейская солидарность" сообщили, что Печерский районный суд Киева наложил арест не только на имущество депутата, а на активы и счета "Прямого" и "5 канала".

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