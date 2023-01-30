Именитые художники мира приезжают на Киевщину, чтобы оставить свой след на развалинах войны

Поддерживать Украину искусством TVboy, имя которого Сальваторе, начал еще в марте прошлого года, а именно стрит-артом в Испании.

Жители Бучи, Ирпеня и Киевщины спешат сфотографировать появившиеся в этих городах-героях новые граффити, их оставил итальянский художник из псевдо TVboy. Почти на всех рисунках – дети, сине-желтые цвета и призыв остановить войну, говорится в ТСН.

Один из рисунков появился в Буче рядом с "Пунктом незламности", который установила итальянская неправительственная организация — отец и сын, держащий сине-желтый шарик, а еще бабушка, плетущая полотно с украинским флагом и флагом Евросоюза. На доме культуры Ирпеня украинская девочка указывает, куда нужно пойти русскому солдату.

В начале вторжения России Анна Стародуб жила 16 дней под оккупацией. Сейчас девушка преподает рисование детям и очень радуется, что в Бучу приезжают известные художники. "У него очень хорошие картины, мне нравится как художницы и очень символично", — говорит Анна.

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Поддерживать Украину искусством TVboy, имя которого Сальваторе, начал еще в марте прошлого года, а именно стрит-артом в Испании. Владимир Зеленский с сине-желтым знаком "Стоп", Путин за решеткой, маленькая девочка, которая рисует знак мира. Художник говорит, что давно хотел оставить рисунки именно в Украине. Случай выпал, когда итальянцы начали устанавливать "Пункты нездамности". “Я хотел принести какой-то позитив детям, ведь дети не хотят видеть танки и бомбы, они хотят думать о надежде и будущем, о позитиве. Итак, я думаю, цель стрит-арта – дать свет во тьму. Например, в Ирпене, на стадионе я обрисовал двух обнимающихся мальчиков”, — рассказывает TVboy.

Фотографирует картинки бучанка Наталья Ландарь. Она говорит, важно, что иностранцы приезжают к нам и своими глазами видят, какое горе принесли сюда русские. “Это актуально, потому что Украина защищает не только себя, а весь мир, непонятно, что у них в голове. Они также могут и на Прибалтику двинуть и в Польшу. Украина отстаивает мирную жизнь всей планеты”, – убеждена женщина.

Граффити с подтектом, еще один именитый художник оставил след в Киевской области

Кинопродюсер Руслан Савчук вместе с единомышленниками обсуждают, как восстановить город и привлечь средства иностранных спонсоров. Он говорит, что такие рисунки привлекают внимание в частности иностранных спонсоров, которые могут помочь отстроить страну. Но прежде, утверждает эксперт, украинцы должны сделать свою домашнюю работу. «Конечно, мы надеемся, что какие-то первые деньги для старта восстановления нам выделить мир, но он выделит исключительно в том случае, если мы будем иметь уже свое видение, мы будем понимать, что такое инклюзивность, энергосбережение, еще много моментов, которые европейцы уже четко знают”, — убежден он.

Итальянец TVboy – не первый уличный художник, кто приезжает в Украину после 24 февраля. Еще весной 22 года в местах прилетов свои рисунки оставил француз Кристиан Геми. Британец Бэнкси продал трафареты своих работ, чтобы собрать деньги для Украины. А в канун Рождества исторические здания Киева подсветил швейцарский художник Герри Гофштеттер.

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