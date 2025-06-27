Имения Королевской, Яресько и других чиновников: в Украине продается элитная недвижимость

В Украине продают элитную недвижимость / © ТСН

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На сайтах по продаже недвижимости появляются дома бывших чиновников, народных депутатов, судей. ТСН нашла элитное жилье, владельцы которых фигурируют в коррупционных сделках или госизмене. Дома стоимостью от 3 миллионов долларов.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН.

Дом, в котором жил экс-директор «Киевпастранса»

Дом на берегу реки в элитном киевском пригороде Конча-Заспа. Участок один гектар с ландшафтным дизайном и собственным пирсом. Сам дом площадью 1400 квадратов. Далее цитаты из объявления — «роскошный ремонт с позолотой, мраморными элементами декора и лестницей из зеленого гранита». На территории дома — бассейн, сауна, каминный зал и библиотека. Риелтор отмечает, что в доме дорогая итальянская мебель и сантехника.

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Последние двенадцать лет именно здесь жил Дмитрий Левченко — экс-директор «Киевпастранса». Этот дом можно найти в его декларации — там указано, что он его арендовал с 2012 года. Общественным транспортом столицы Левченко начал руководить в 2016.

Карьерные успехи господина Дмитрия 9 лет назад журналисты связывали с родственными связями, в частности, с его тестем — Романом Романюком — народным депутатом нескольких созывов, сначала от партии УДАР, а затем от БПП.

Сегодня Левченко безработный и фигурант многочисленных коррупционных расследований правоохранительных органов. Его местонахождение не известно.

В частности его фамилию упоминают в документах БЭБа о закупке шин по завышенным ценам для коммунального транспорта, в махинациях с железнодорожным оборудованием и ремонтными работами в общежитиях предприятия. А еще его подозревают в хищении средств на организации круглосуточной охраны объектов транспортной инфраструктуры Киева. Сумму убытков оценили в сто семь миллионов гривен.

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Мэр Кличко уволил Левченко с должности руководителя «Киевпастранса» более года назад. Одно из подозрений ему вручили в марте этого года и по времени это совпало с появлением этого дома на сайте объявлений. Хотя, еще раз отметим — его он арендовал.

Элитная недвижимость, которую продают в Украине / © ТСН

Имение Натальи Яресько

Имение в поселке Лесники, в 20 километрах от столицы, ранее принадлежало Наталье Яресько. Гражданка США, которая с декабря 2014 по апрель 2016 была министром финансов Украины. После отставки переехала в Пуэрто-Рико, где тоже работала на государственной должности, связанной с финансами.

За этот дом она долго судилась с бывшим мужем и в конце концов, в 2019, продала. И вот новый владелец снова выставил его на продажу. Местные говорят, новый владелец здесь сделать ничего не успел, поэтому то что есть на фото — было и при Яресько.

Сегодня за эту резиденцию в классическом стиле просят четыре миллиона триста тысяч долларов США. За эти деньги вы получите семьдесят соток земли и дом на тысячу триста квадратов, с бомбоубежищем и генераторами.

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А еще шесть спален и десять санузлов. Каждый оборудован гидро массажной ванной. Спа-центр с бассейном, баней и хамамом. Есть и домашний кинотеатр.

Ремонт из самых дорогих материалов. К примеру пол в бильярдной сделан из карельской березы — это очень дорогое покрытие. Стоит от пятисот долларов за квадрат. Из этой же древесины изготовлена и мебель в санузлах. Автор объявления указывает на высокий уровень комфорта и роскошь.

В историю украинской экономики министр Наталья Яресько вписала свою фамилию, когда заключила соглашение с МВФ, согласно которому выплаты по внешнему долгу привязывались к ВВП страны. Выше рост экономики — больше выплаты. Вплоть до 2041-го года. Экономисты назвали этот механизм кабальным.

Имение первого экс-заместителя председателя КГГА

Четыре с половиной миллиона долларов — и имение строительного магната, участника списка «Форбс» и экс-первого заместителя председателя КГГА Игоря Никонова — ваше.

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Помещение имеет собственный выход к воде. Земельный участок — двадцать четыре сотки. Дом четырехэтажный, с площадью почти полторы тысячи квадратов.

В объявлении отмечается — дизайнерский ремонт со спа-зоной. На фотографиях можно разглядеть — хамам, джакузи и бассейн 15 на 5 метров с выходом на террасу и подогревом воды. А еще кинотеатр и серверную. Хозяйственные помещения и кухня расположены в отдельном доме.

Что же касается самого Игоря Никонова, то его строительную компанию ранее называли «девелопером Фирташа» и «частью бизнесов Леонида Черновецкого». Среди скандалов, в котором упоминалась эта компания — наиболее известный — это попытки застроить историческую местность Китаев в Голосеевском районе столицы. А еще снос 200-летней застройки на улице Резницкой и возведение на ее месте многоэтажного бизнес-центра. Это тоже охранная зона исторического Киева, где строительство небоскребов запрещено.

Имение Королевской

А это снова село Лесники. И дом стоимостью — уже пять миллионов долларов. Земельный участок площадью один и три гектара, но само здание крошечное, по сравнению с другими в этом рейтинге — площадью всего шестьсот двадцать квадратов. Здесь жила и мечтала одиозный политик Наталья Королевская.

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По документам имение принадлежит Юрию Королевскому — отцу экс-депутата. Объявление о продаже размещено на многих торговых площадках и написано миксом украинского и русского языка.

За почти четверть миллиарда гривен новому владельцу обещают пять спальных комнат. Отдельную спа-зону с бассейном, сауной и тренажерами.

Собственный дендропарк с двумя озерами, водопадом, и взрослыми деревьями бонсай, туями, березами и сакурами. Также на территории два дома охраны.

Автор объявления в описании преимуществ дома за 5 миллионов перечисляет все — даже маленькие бытовые мелочи, такие как фен, утюг и микроволновая печь.

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А что с Королевской сейчас? За считанные дни до начала вторжения России, она с мужем Юрием Солодом выехала из Украины. Он также был нардепом. В феврале 23-го года они подали заявления о сложении депутатских полномочий. Тогда же Наталья Юрьевна получила подозрение от НАБУ за недостоверное декларирование. Сейчас она находится в международном розыске и под следствием в производствах, связанных с государственной изменой.

Дом в Конча-Заспе

Еще один дом — уже за пять миллионов двести тысяч долларов. Он расположен на берегу реки Козинка в элитном пригороде столицы — в Конче-Заспе.

Четыре этажа и собственный причал. Участок полгектара. Площадь дома — тысяча сто квадратных метров. На территории есть все: кинотеатр с профессиональным оборудованием, спа-зона с открытым и закрытым бассейнами, тренажерный зал и гараж на много машин. Ремонт в доме автор объявления называет «Американская классика» и уверяет, что он свежий.

И все это продает Андрей Лебедь — когда-то он был пилотом в команде по автогонкам, спонсором которой был Виктор Янукович-младший. Отец Андрея — Владислав Лебедь в те времена руководил Государственным предприятием «Госснабжение». А еще он владелец «Каховского завода электросварочного оборудования» и контролировал компанию-прокладку, которая предоставляла услуги «Укрзализныци» — по курсу того времени на 3 миллиарда долларов. Где сейчас эта семья неизвестно, мы пытались дозвониться, но номера не отвечают.

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Есть информация, что завод, который ей принадлежал, в Каховке уничтожили россияне.

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