Именно Иловайск стал для ЕС эмоциональным всплеском для введения санкций — Климкин

Именно Иловайск стал для ЕС эмоциональным всплеском для введения санкций — Климкин

Тогдашний министр МИД рассказал о переговорах на всех уровнях во время Иловайской трагедии.

Во время событий в конце августа 2014 году на Донбассе ежедневно происходили непосредственные контакты на любых уровнях не только телефонных. И только трагедия с убийством в «зеленом коридоре» украинских военных подтолкнула страны ЕС к введению санкций в отношении России.

Об этом в студии « Право на власть» рассказал тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин.

Он добавил, что, безусловно, события в Иловайске были сознательной операцией направленной по добровольцам. И жестокость России дала основания введения санкций. «Это и только после этих «красных телефонов», нам удалось дожать запад и 30 августа на саммите ЕС были приняты решения, мы идем к санкциям. Для мероприятия даже катастрофа малазийского Боинга, как шок эмоциональный, не была достаточной для введения санкций, а Иловайск таким эмоциональным всплеском стал», — отметил Климкин.

Он утверждает, что даже после Иловайская страны ЕС были осторожны в санкциях и приходилось дожимать.

К тому же Климкин рассказал, что тогдашние события на Донбассе показали канцлеру Меркель, что Путин ее обманывает. Ведь 23 августа Меркель, когда приезжала в Украину заявляла, что Путин ее убеждает, что войск России на территории Украины нет. И только 27 числа, за несколько дней до Иловайской трагедией, убедилась, что «Путин ей врет».

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