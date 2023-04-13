"Имейте сбережения и в валюте, и в гривне": эксперт спрогнозировал курс доллара

Гривна на наличном рынке стремительно укрепляется. Но эксперты предупреждают, что ситуация может измениться и уточняют, когда именно.

В эфире "Суспільне" во время телемарафона доктор экономических наук, профессор Киевского национального университета имени Т. Шевченко, соучредитель Центра экономического восстановления Андрей Длигач рассказал, что будет с курсом валют из-за новых обязательств Украины перед МВФ.

"С валютой все будет хорошо. Потому что на самом деле эти условия МВФ — это не взамен, это на радость. Подавляющее большинство требований МВФ совпадает с требованиями экспертной среды по антикоррупции, по финансовой системе и ее стабильности. Вопрос в том, что это должно произойти мгновенно. Программа расширенного финансирования предусматривает постепенные изменения, которые должны произойти в украинской экономике и с приватизацией, и с тем же валютным курсом. На валютный курс влияет в меньшей степени МВФ, хотя положительно влияет, конечно, поступление денег в золотовалютные украинские резервы. Основное - в Украине мало гривны, а много долларов. Мы получаем евро, долларовую помощь. Аграрии продают собственные доллары для того, чтобы за гривны закупать на внутреннем рынке необходимые семена, защиту для растений, технику и т.д. Поэтому расходы соответственно несут в гривнах, гривна нужна бизнесу, гражданам", — сказал он.

По его словам, дефицита доллара как раньше уже нет.

"Доллар в этом году удержится в диапазоне до 42 гривен. При чем есть положительные сценарии, при которых гривна может укрепляться и держаться на уровне 37-38 гривен. Я являюсь оптимистом по той причине, что объемы помощи мы будем получать все больше. Это только самое начало, будет больше грантов, будет больше других видов помощи. Резервы Национального банка растут, они сейчас самые большие с 2011 года. Соответственно у нас есть возможность удержать этот курс. Более того — мы уменьшили закупки и импорт энергоносителей. Это тоже снижает давление на гривну. Нам всем стоит меньше беспокоиться о курсе. Он, конечно, важен. Конечно, имейте сбережения и в валюте, и в гривне. Не сторонитесь гривны. Гривна – крепкая валюта, она обеспечена и дает нам возможность держать нашу экономику. Потому не бойтесь инвестировать в гривну, брать в кредиты гривну. Все это очень позитивно", – добавил он.

Напомним, в июле 2022 года Национальный банк Украины опустил курс гривны по отношению к доллару США на 25%, сейчас он составляет 36,5686 грн.

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий заявил, что в ближайшее время в Украине может подешеветь курс доллара. Однако снижение курса не будет значительным.

НБУ планирует держать доллар на уровне 36,56 грн до того момента, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.