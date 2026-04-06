Имеют ли право представители ТЦК применять оружие: нардеп Федиенко разъяснил важные нюансы

Нардеп объяснил, могут ли военные ТЦК применять оружие

В сети распространяется информация, что работники ТЦК для защиты собственной безопасности могут использовать оружие. По словам нардепа Александра Федиенко, им этого никто не запрещает. Эту новость цитирует подавляющее большинство телеграмм-каналов.

ТСН.ua решил уточнить у народного депутата, что он на самом деле имел в виду.

Александр Федиенко говорит, что не читает новости из телеграмм-каналов, поскольку там могут писать все что угодно. В качестве примера он приводит слова, которые часто вырывают из контекста.

«В одном из интервью я сказал вашей коллеге: „Давайте пофантазируем, может, реестр ‚Оберег‘ взломали россияне?“. Первые три слова убрали — и получилась „сенсация“. Я сказал, что именно военнослужащие могут использовать оружие. Здесь есть ключевое отличие: сотрудник и военнослужащий. Сотрудник ТЦК — это гражданская должность, а военнослужащий — это и есть военнослужащий. К сожалению, не все ваши коллеги понимают эту разницу. Военнослужащий во время несения военной службы должен действовать исключительно согласно уставу и защищать себя соответственно», — пи

Он добавляет если на военнослужащего совершено нападение неизвестных людей, он имеет право защищаться. Например, на военнослужащего напали физически (бьют, душат, применяют предметы) или есть попытка отобрать оружие.

«Если нападение на военнослужащего совершено группой лиц и у нападавших есть нож или другое оружие, то в таком случае он имеет право на необходимую оборону, вплоть до применения огнестрельного оружия. В таком случае военнослужащий ТЦК имеет право применить оружие, если нападение было реальным, была угроза его жизни. И не имеет права применить оружие, если конфликт не был опасным», — отмечает Александр Федиенко

Он подчеркивает, что военнослужащие ТЦК должны не забывать об Уголовном кодексе Украины, Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Украины.

«Есть военнослужащий, который руководствуется Уставом ВСУ. И есть командир, который своим приказом отправляет его на оповещение граждан. Тем же уставом предусмотрено, что во время несения военной службы военнослужащий может защищать себя, а каким методом — он определяет сам. Если на время несения службы (а оповещение является элементом этой службы) военнослужащему выдали оружие, то он может его применить для защиты себя или членов группы оповещения. Кстати, военнослужащие ТЦК выполняют задачи по оповещению в составе групп вместе с сотрудниками патрульной полиции.

Напомним, во Львове 2 апреля мужчина нанес ножевое ранение в шею военнослужащему ТЦК и скрылся с места происшествия. Несмотря на усилия медиков, от полученных травм пострадавший скончался в больнице.