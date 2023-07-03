Имеют ли право военкомы заходить в жилье: юрист дал ответ

Если представители ТЦК самовольно зашли в квартиру или дом, у владельца есть право писать заявление о незаконном проникновении на частную территорию.

После появления скандального видео, где фигурируют якобы ворвавшиеся в дом военнообязанного представители военкомата одного из районов Хмельницкой области, юрист разъяснил, разрешены ли законодательством такие действия.

Как оказалось, действующее законодательство трактует такие действия однозначно как незаконные.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал адвокат Ростислав Кравец.

"Закон об этом говорит, что заходить в дом представители ТЦК не имели права. Фактически они нарушили закон. Заходить в помещение они должны только по решению суда. Их действия можно расценивать как незаконное проникновение в жилище ", — говорит Ростислав Кравец.

К этому добавляет, что проникать в жилье без решения суда правоохранительные структуры вправе, если есть угроза жизни или имел место вызов.

"Но это касается правоохранителей, а не представителей военкомата. То есть имеет место превышение власти и служебных полномочий. Владелец жилья может обратиться в правоохранительные органы с заявлением", — уточнил юрист.

Спикер полиции Хмельницкой области Инна Глега уточнила, что правоохранители видели вышеупомянутое видео и сейчас проводят проверку изложенных фактов.

Свою проверку проводит и Хмельницкий областной Центр комплектования. Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщила пресс-служба этого ТЦК.

В Хмельницкой области работники ТЦК ворвались в дом мужчины

В то же время на странице предполагаемого автора видео развернулась оживленная дискуссия по поводу визита представителей ТЦК. Один из комментаторов назвал его диванным героем, другая пользовательница встала на защиту и написала, что у парня воюют два брата.

Ранее сообщалось о том, откажутся ли ТЦК от практики "облав" на улице.

Читайте также: