"Имитация наступления россиян 7 октября" – эксперт назвал причину опасности

В пятницу Путин постареет еще на год – оккупанты могут поздравить его обстрелами по украинским городам.

На этой неделе, в пятницу, 7 октября, значительно возрастет угроза обстрелов украинских городов и объектов инфраструктуры. В этот день российский президент Путин будет отмечать свой день рождения, поэтому, учитывая особое отношение россиян к датам, не исключается, что ситуация именно в этот день может обостриться.

Например, на днях представитель СБУ Артем Дехтяренко сообщил, что 7 октября агенты РФ планировали в Одессе провокацию – хотели создать картинку, что украинская Одесса, якобы, поздравляет Путина с 69-летием. Эта агентурная сеть благодаря СБУ и ДБР была разоблачена.

Как сообщил ТСН.ua военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, он также не исключает, что 7 октября оккупанты будут пытаться поздравить Путина обстрелами в сторону украинских городов и объектов критической инфраструктуры.

"У них фетиш на все даты. Не исключено, что именно в день рождения Путина могут совершить какую-то провокацию. Это может быть либо массовый обстрел, либо нечто подобное. Прорыва не может быть, как и масштабного наступления. Возможности их армии исчерпаны. Они могут заниматься исключительно террором", — говорит Александр Коваленко.

К этому он добавляет: "Нужно понимать, что сейчас российские войска находятся в Украине не в достаточно выгодном тактическом и стратегическом положении. После того, как Путин утвердил "вхождение" в состав России нескольких украинских областей, населенные пункты начали заявлять о "выходе" из состава России, поэтому этот день рождения у Путина будет не очень фартовым и веселым, поэтому, чтобы продемонстрировать свою полезность, руководство министерства обороны (России – Ред.) может осуществить массированные ракетные удары по объектам Украины. чтобы имитировать большую угрозу и свои мощные возможности. Но надо помнить, что у наших средств ПВО достаточно высокий процент уничтожения номенклатуры противника".

К этому эксперт добавил, что враг использует тактику прорыва, обстреливая выбранные объекты сразу несколькими ракетами. "Могут осуществить 8 пусков, 7 ракет будут уничтожены, а после попадания 8-й будут кричать о победе", — говорит Коваленко.

Какого подарка может хотеть Путин

"Для него важен почти каждый плацдарм, который он «присоединил». Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области – каждая из них в той или иной степени является ключом к другому региону. Например, если будет меньше внимания уделено Луганщине, то теряется контроль над Донетчиной. Освобождение Луганщины – это фактически вердикт для Донетчины. Запорожская область – это ключ к югу Украины. Поэтому для Путина может иметь сакральное значение Херсон, Луганск и Донецк. Потеря любого из них будет для него стратегическим, тактическим и репутационным позором", – считает Александр Коваленко.

Сценарии войны ближайших дней

Эксперт, опираясь на нынешнюю обстановку, спрогнозировал, какой может оказаться ситуация на фронте в ближайшее время. "Полноценные наступательные действия враг не может реализовывать уже давно. Мы это видим по Бахмуту и Авдеевке. Там исключительно штурмовые действия, но они имитационные. Они - не полноценное наступление. Накануне дня рождения Путина или 7 октября они могут пойти на такую очень интересную имитацию: могут использовать частично мобилизованных для того, чтобы направить их на Харьковскую область, к северу и северо-восточному направлению от Харькова, чтобы имитировать начало наступления. Это суицидальная миссия, которая может иметь временный частичный успех в районе Казачьей Лопани или другого населенного пункта. Это будет имитацией, потому что ресурса у частично мобилизованных нет. К примеру, техники у них не хватает", — говорит Коваленко.

По мнению эксперта, военные действия ВСУ на этом направлении могут привести к значительным потерям среди частично мобилизованных оккупантов.

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