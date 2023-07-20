Имитируют подготовку наступления на Чернигов и Сумы: эксперт разоблачил новую хитрость россиян

В последнее время оккупанты значительно увеличили обстрелы приграничья на севере Украины. О большой активизации атак со стороны противника заявили власти и местные жители Сумской и Черниговской областей.

Например, в ночь на 20 июля в очередной раз был атакован российской артиллерией пограничный городок Семеновка на Черниговщине. До границы со страной-агрессором отсюда считанные километры.

"Я слышал и звуки пролетающих дронов-камикадзе, и звуки снарядов гаубиц. Один из БПЛА атаковал дорогу, а снаряд, насколько мы все поняли, упал в болото. Зачем россиянам атаковать болото – никто из нас здесь не понимает. У них тактика без логики – у нас поблизости вообще никакого стратегического объекта нет. Для чего россияне обстреливают пограничье – действительно загадка", — рассказал в комментарии для ТСН.ua житель Семеновки Антон.

Как оказалось, такая тактика имеет логику с военной точки зрения. Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал бывший спикер Генштаба ВСУ и военный эксперт Владислав Селезнев.

"Логика есть и она абсолютно рациональна с военной точки зрения, — говорит Владислав Селезнев. — На территориях РФ, граничащих с Украиной, находятся по меньшей мере 26 тысяч российских вояк. Я имею в виду Брянскую, Курскую, Белгородскую области".

По словам Селезнева, на границе со стороны России противник сосредоточил большое количество техники. Например, одних только артсистем – почти 500 единиц, 46 реактивных систем залпового огня и многое другое вооружение.

"Для чего они все это держат там? Этими ресурсами, во-первых, они прикрывают свою границу. Кроме этого, активизация артиллерийских и минометных обстрелов нашего приграничья связана с тем, что враг пытается повредить переброске наших ресурсов из Черниговского, Сумского и Харьковского направлений на более угрожающие участки фронта», – говорит Селезнев.

К этому он добавляет, что противник может руководствоваться тем, что артобстрел украинские силы обороны могут расценивать как предвестник наступления.

"Должны учитывать, что именно таким образом россияне заставляют нас держать серьезный комплект сил и средств в Сумской и Харьковской областях вместо того, чтобы эти резервы перебросить на Купянское направление. Там ситуация для нас тяжелая, россияне имеют преимущество. То есть если резюмировать, то приграничье россияне обстреливают для того, чтобы мы отвлекали свои ресурсы на охрану и оборону этих направлений и не перебрасывали на другие ", — разоблачает военный замысел россиян Владислав Селезнев.

Ранее сообщалось, что оккупанты устроили "Бахмут" пограничным селам Черниговской области.

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