Импорт российских нефтепродуктов в Украину: как работают новые схемы и кого подозревает СБУ

Импорт российских нефтепродуктов в Украине

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Четвертый год полномасштабной войны. Европа и Америка ввели тысячи санкций против режима Путина, а украинские дельцы продолжают бизнес с Россией. В частности, по сложным схемам через фирмы-прокладки украинцы покупают у страны-агрессора нефтепродукты и завозят их в Украину.

Кто именно не брезгует таким противозаконным бизнесом. И как общественные организации, созданные якобы для противодействия российскому экономическому нашествию, действительно могут толеровать и прикрывать российский серый импорт в Украине — читайте расследование проекта Хапуга.UA.

Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по статье пособничество государству-агрессору — дело касается поставок в Украину около тысячи трехсот тонн горюче-смазочных материалов путинской Роснефти.

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Это дело очень сильно напоминает историю одного из фигурантов наших расследований — нардепа Александра Пономарева, обвиняемого в госизмене. В наших расследованиях мы рассказывали о бизнес-империи экс-ОПЗЖ-шника и его друзей, которые помогают контролировать бизнес на свободе.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Оказывается, упомянутые выше персонажи далеко не единственные, кто может быть причастен к импорту российских нефтепродуктов. В другом деле СБУ, на которое обратили наше внимание наши зрители и о котором мы сегодня рассказываем, речь идет о других дельцах и их — другой — схеме: спецслужба расследует, как и почему украинская ООО СП ЮКОЙЛ покупали сырье у компании LLC «ALCO», куда это же сырье доставляло компанию «АО „РН-Транс“, входящую в структуру ПАО „Роснефть“. Всего в деле фигурирует около 1300 тонн горюче-смазочных материалов.

Причем обращает на себя внимание тот факт, что украинская фирма, по подозрению СБУ импортировавшая российскую смазку, — это далеко не ноунеймы из гаражей, а довольно известная компания.

С 2024 года ЮКОЙЛ выиграл только государственные тендеры на более чем 230 млн гривен. Фирма поставляет масла на «Укрзалізницю», «Чугуевский авиационный ремонтный завод», «Укрнафту» и Министерство обороны. И менеджеры этой компании, по версии СБУ, могут быть задействованы в процессе пособничества государству-агрессору:

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«При досудебном расследовании получена информация, что по месту нахождения складских помещений Общества с ограниченной ответственностью „СП ЮКОЙЛ“ хранятся предметы, вещи и документы, имеющие значение для досудебного расследования».

Как же так, господа, на четвертом году войны? Мы отправляемся на ЮКОЙЛ — база находится в Белой церкви. Но…

«Людей, которые этим занимались, которые ответственны за это, на данном месте нет и никаких ответов на вопросы, так как к этому непричастны и не в курсе были. Вот есть вышестоящее руководство, которое занимается этим», — рассказал один из сотрудников.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Конечно, обращаемся и к «выше стоящему» руководству — директор компании Алексей Лещук согласился дать свой комментарий по обыскам и уголовному делу. Он признает, что действительно брал сырье у ЛЛС АЛКО, которое фигурирует в расследовании. Более того, говорит, что они провели все необходимые анализы и сертификаты качества. А дальше — сначала он говорит, что невозможно на 100% сказать, кто именно производил сырье для смазочных масел — Россия или условно Великобритания.

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«Нет в мире возможности напрямую сказать, это российское происхождение едва ли не российское. Но косвенно это возможно. Если, например, сера слишком высока — можно предположить, что есть какой-то сомнительный продукт и он, возможно, является российским происхождением», — заявил Алексей Лещук.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Но потом директор божится, что его компания точно не может быть никоим образом не задействована в поставках российского сырья. Хотя, опять же, возвращаясь на несколько минут назад, он же говорил, что это невозможно установить на 100%:

«Все поставки мы проверяли. У нас есть все сертификаты происхождения. Как производитель мы можем сделать анализ жидкости — мы ее сделали. Она не подвергает сомнению, потому что это совсем не похоже на какое российское происхождение. Мы никоим образом не задействованы в поставках каких-либо смазочных материалов российского происхождения в Украину. Никак».

Окей, допустим, мы поверили. Выходит тогда, что Служба безопасности господина Малюка шьет дело белыми нитями? И просто безосновательно обвиняет работников и учредителей фирмы, а заодно и таможенного брокера, который осуществлял оформление сделок для «Юкойла» и с помощью коррупционных связей решал проблемы? В ответ на этот вопрос господин директор идет в демагогию:

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«Давайте сравним так — для того, чтобы найти „зайца“ в автобусе, нужно проверить билеты у всех. Я отношусь к этому именно так. В некоторых я понимаю — ну я, ну окей. Если мы говорим за компанию АЛКО, я подписал договор с компанией АЛКО. Коммерческий директор — он проводил переговоры с компанией АЛКО. Главный бухгалтер проводил проплаты — это его функциональные обязанности. ЗЭВ — он тоже коммуницировал, это его обязанности, которые есть».

А знаете, что в этой истории самое интересное? На самом деле, не то что какая-нибудь очередная ООО, пусть и такая мощная как ЮКО, может быть причастна к импорту российских смазок. В конце концов, эта проблема масштабна и украинских фирм, способствующих российскому бизнесу, может быть очень много.

Самое интересное другое. Оказывается, фигурант дела СБУ, ООО ЮКО является основателем общественной организации «Ассоциация смазочных материалов». Среди задач которой, внимание, предотвращение импорта на территорию Украины технических жидкостей из РФ. Оценили красоту этой игры? Выходит, пчелы против меда?

«Я ничего об этом не знаю. У нас борьба с российским импортом нефтепродуктов — одна из главных задач, чтобы они здесь не были на рынке. Российские ресурсы — очень серьезный денежный поток», — говорит директор УАММ Олег Ярошенко.

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Скриншот из видео Хапуга.UA

Так что ситуация такая — спецслужбы знают — ну, по крайней мере, есть основания считать и расследуют — кто конкретно и что делал, кто в чьих интересах действовал. А «юкойловцы» и директор их Ассоциации уверяют в том, что дел с россиянами не имеют. Даже немного больше — в виде предположения намекают, что это не они, а кто-то другой таким занимается.

«И конечно, мы хотим с этим бороться. Потому что, по нашему мнению, некоторые конкуренты возможно этим злоупотребляют. Возможно», — говорит Алексей Лещук.

Что ж, держим руку на пульсе и углубляемся в схемы серого импорта красных — потому что российских — нефтепродуктов в Украину.