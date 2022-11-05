Имущество профсоюзов может стать государственной собственностью: Верховная Рада поддержала законопроект

Речь идет о десятках и сотнях гостиниц, санаториях, которые государство планирует продать инвестором.

Таким образом, можно привлечь больше налогов в госбюджет.

Соглашаются ли с этим сами профсоюзы — сообщает ТСН.

Столичный Октябрьский дворец, здание профсоюзов на площади Независимости, сотни санаториев и гостиниц по всей Украине – множество имущества. А кто владелец – этот вопрос решают между собой государство и федерация профсоюзов уже несколько лет.

Впрочем, почему государство до сих пор не занималось этим имуществом – загадка. Но сейчас на эти объекты – конкретные планы.

Глава комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха отметил, что это имущество должно быть распродано, потому что сегодня — это источник прибыли.

«Источник денег, которых у государства нет вообще во время войны. По минимальным подсчетам – имущество профсоюзов стоит плюс-минус от двух миллиардов долларов США», – сказал он.

Однако в федерации профсоюзов Украины категорически против этого законопроекта.

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Владимир Саенко отметил, что это имущество всегда было профсоюзным.

«Никогда в этой истории оно не было государственным. Никакой регистровой записи, что это имущество государственная собственность – не существует», — добавил он.

Впрочем, право собственности государства подтверждено в Верховном Суде Украины и Министерством юстиции.

Федерация профсоюзов уже почти 30 лет не только распродает объекты недвижимости, но и бесплатно использует государственную собственность, получая доходы от ее коммерческого использования, в том числе на средства сдачи помещений в аренду.

Более того, с 1992 года по настоящее время чиновники Федерации профсоюзов Украины и подконтрольных Федерации частных акционерных обществ оформляли отчуждение курортно-оздоровительных, спортивных и других государственных комплексов. Схему разоблачили в Государственном бюро расследований.

Ранее Печерский районный суд арестовал ряд объектов недвижимости, бывших в пользовании Федерации профсоюзов из-за подозрения в их незаконном отчуждении у Фонда госимущества.

Ранее в июле 2022 года сообщалось, что приватизированное за бесценок профсоюзное имущество хотят забрать и отдать государства.

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