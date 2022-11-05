Имущество профсоюзов может стать государственной собственностью: Верховная Рада поддержала законопроект

Речь идет о десятках и сотнях гостиниц, санаториях, которые государство планирует продать инвестором.
Таким образом, можно привлечь больше налогов в госбюджет.
Соглашаются ли с этим сами профсоюзы — сообщает ТСН.
Столичный Октябрьский дворец, здание профсоюзов на площади Независимости, сотни санаториев и гостиниц по всей Украине – множество имущества. А кто владелец – этот вопрос решают между собой государство и федерация профсоюзов уже несколько лет.
Впрочем, почему государство до сих пор не занималось этим имуществом – загадка. Но сейчас на эти объекты – конкретные планы.
Глава комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха отметил, что это имущество должно быть распродано, потому что сегодня — это источник прибыли.
«Источник денег, которых у государства нет вообще во время войны. По минимальным подсчетам – имущество профсоюзов стоит плюс-минус от двух миллиардов долларов США», – сказал он.
Однако в федерации профсоюзов Украины категорически против этого законопроекта.
Заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Владимир Саенко отметил, что это имущество всегда было профсоюзным.
«Никогда в этой истории оно не было государственным. Никакой регистровой записи, что это имущество государственная собственность – не существует», — добавил он.
Впрочем, право собственности государства подтверждено в Верховном Суде Украины и Министерством юстиции.
Федерация профсоюзов уже почти 30 лет не только распродает объекты недвижимости, но и бесплатно использует государственную собственность, получая доходы от ее коммерческого использования, в том числе на средства сдачи помещений в аренду.
Более того, с 1992 года по настоящее время чиновники Федерации профсоюзов Украины и подконтрольных Федерации частных акционерных обществ оформляли отчуждение курортно-оздоровительных, спортивных и других государственных комплексов. Схему разоблачили в Государственном бюро расследований.
Ранее Печерский районный суд арестовал ряд объектов недвижимости, бывших в пользовании Федерации профсоюзов из-за подозрения в их незаконном отчуждении у Фонда госимущества.
Ранее в июле 2022 года сообщалось, что приватизированное за бесценок профсоюзное имущество хотят забрать и отдать государства.
Читайте также:
- В Федерации профсоюзов объяснили, соответствует ли отстранение невакцинированных норм Кодекса законов о труде
- На Доме профсоюзов повесили баннер с экс-регионалом Мураевым
- Насиров на 17 лет арендовал у профсоюза таможни коттедж в Конча-Заспе за 6,7 тысячи гривен в месяц