"Имя преемника Путина назовут в бункере": Пионтковский рассказал о сценариях смены власти в РФ

Российский публицист и социолог Андрей Пионтковский считает, что президент-диктатор РФ сам не готовит своего преемника. Что больше – Владимир Путин будет держаться за власть до последнего.

Об этом публицист рассказал в эфире телеканала Freedom.

"Сам Путин не готовит никакого преемника. Все эти мифы о преемнике мы слышали с 2016 года. Человек, разыскиваемый Международным уголовным судом как преступник, будет держаться за власть до последней секунды. Преемника будут готовить многочисленные группы. Все решится на поле боя", – считает эксперт.

По его словам, у наступления могут быть два результата: либо убедительная победа украинской армии, либо столкновение сторон "на какие-то линии". По первому сценарию, отметил Пионтковский, все будет происходить так, как "набрасывал генерал Залужный" еще в интервью журналу The Economist в декабре 2022-го.

"Когда он говорил, что "я стою в 84 км от Мелитополя, я готов взять этот город, но мне нужно такое оружие". Оружие это у него уже есть, даже больше. Когда он его возьмет, выйдет на побережье, вся российская группировка в Крыму превратится в огромный котел и армия будет вынуждена бежать оттуда, тогда и появятся люди, которые войдут в бункер Путина и назовут преемника. Это первый сценарий", — высказался российский публицист.

По второму сценарию, озвученному экспертом, если наступление не приведет к таким увлекательным результатам, то сохранится ныне патовая ситуация.

"Тоже будет столкновение сторон на какой-то линии, может, больше в пользу Украины. Сейчас Путин не мечтает взять Киев, он мечтает о том, чтобы продать народу эту замороженную ситуацию как якобы почетную ничью и сохранить место у власти. Разговоры о 2024 году именно поэтому активизировались", — заметил Андрей Пионтковский.

Напомним, политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что глава Кремля Владимир Путин собрал в Москве гауляйтеров временно оккупированных территории Украины, чтобы продемонстрировать, что все у него идет по плану, однако сами же гауляйтеры в это не верят. Эксперт отметил, что диктатор не называет захваченные территории Украины "российскими субъектами", то есть "не привыкает, не приучает себя к этому".

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