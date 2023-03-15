Почему в Украине часто звучат воздушные тревоги: объяснение экспертов

По оценкам аналитиков, оккупанты могут выпустить "Кинжалы", не дожидаясь нужного для массированной атаки количества ракет.

Частые и масштабные воздушные тревоги, охватывающие сразу всю Украину, в ближайшее время будут продолжаться. Военные эксперты назвали несколько причин того, почему россияне сейчас резко активизировали свою авиацию.

Об этом аналитики рассказали в комментарии для ТСН.ua.

"Я считаю, что они (россияне – Ред.) ищут наши системы ПВО. Они не владеют информацией о том, есть ли у нас комплексы Patriot и SAMP-T, поэтому пытаются их выискивать, используя ложные воздушные атаки", — говорит военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, подобные действия со стороны врага будут продолжаться в ближайшем будущем.

"Для них важно найти составляющие элементы ПВО. Во время последней массированной атаки, которая произошла в начале марта, враг использовал в том числе 6 ракет "Кинжал". Это редкая и очень дорогая ракета. На такой шаг россияне пошли, чтобы поразить системы ПВО. С учетом того, что путинская пропаганда молчит по поводу целей, то, скорее всего, они никуда не попали. То есть ракеты были потрачены зря. Но это не значит, что россияне пресекли попытки найти ПВО", — добавил Селезнев.

В свою очередь другой эксперт, военный летчик-инструктор Роман Свитан отмечает, что активизация вражеской авиации может свидетельствовать о нескольких обстоятельствах.

"В последние дни самолеты взлетают с аэродрома вблизи Нижнего Новгорода, выполняя небоевые задачи. Это контрольно-тренировочные полеты, возможно, идет обучение молодняка. То есть стандартная работа любого авиационного полка. То, что после каждого взлета российского МиГ-31 у нас раздается сигнал воздушной тревоги – мы не можем действовать иначе, потому что эти самолеты являются потенциальными носителями ракет "Кинжал" (которые наша ПВО пока не может сбивать – Ред.). Одновременно с этим они могут отслеживать систему включения ПВО", — считает Свитан.

По его оценкам, если отталкиваться от того, что предыдущая массированная атака произошла 9 марта, то для осуществления следующего врага может потребоваться около месяца подготовки.

" Они собирают ракеты, для массированной атаки им нужно около 50. Но обстрелы другими ракетами могут осуществить раньше. Например, выпустить 6 "Кинжалов", не дожидаясь определенной даты. Хоть завтра", — говорит Свитан.

Читайте также: