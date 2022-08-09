Иначе – политическая смерть: Жданов заявил, что Путин будет воевать до последнего россиянина

Президент России Владимир Путин настроен вести войну против Украины до последнего гражданина страны. Ведь в случае проигрыша для диктатора грядет политическая смерть.

Главная цель Путина – отстоять свою власть и укрепить ее за счет этой войны.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Путин, я так понимаю, настроен воевать до последнего россиянина. И он будет гнать их в бой, заманивать на эту войну, шантажировать, угрожать. Потому что от этой войны зависит его политическая жизнь. Даже если он остановится, это может поколебать его политическую карьеру. А если он проиграет, то это будет его политическая смерть", – объяснил военный эксперт.

"Вот поэтому, к сожалению, никакие военные каноны или основы военной науки для Путина на сегодняшний день не являются догмой. Главная его цель – это отстоять свою власть, укрепить ее за счет этой войны. Сколько погибнет – его не интересует", – заметил Жданов.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "воевать мы будем до последнего россиянина на территории Украины".

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