"Инаугурация" кровавого диктатора Путина: что преступник говорил об Украине и с кем его сравнивают на Западе

В России прошла "инаугурация" диктатора Путина, который уже почти полвека не отходит от правления в стране и 10 лет назад начал кровавую войну с Украиной. В своей речи Путин не упоминал о нашей стране, зато хвалил так называемую "СВО" и рассказывал свои любимые псевдоисторические байки.

Украинский МИД еще накануне заявил, что не будет признавать легитимность Путина из-за нарушения ряда международных соглашений и призвал к этому остальной мир.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Оксаны Ткаченко.

Диктатор Путин в очередной раз возглавил Россию. Многие аналитики и западные чиновники откровенно говорят, что срок — царский. Кремлевский руководитель не раз сравнивал себя с Петром I и догоняет по продолжительности правления императрицу Екатерину Великую и даже Сталина.

"Владимиру Путину, вероятно, будут аплодировать, когда он будет шагать по роскошным коридорам большого Кремлевского дворца на пути к своей инаугурации на свой пятый президентский срок, на которой он может стать самым долгоправящим российским лидером со времен Иосифа Сталина", — говорит Эмма Берроуз, Associated Press.

Со Сталиным у Путина действительно немало общего — маниакальное стремление к единоличной власти и расширение территорий своей империи. Критики диктатора сейчас — или в тюрьме, или убиты. В стране фактически перестали действовать правозащитные организации и нет свободы слова. Зато власть делает все, чтобы подавить либеральные свободы.

Инаугурация Путина

За свою каденцию Путин начинает две кровавые войны — сначала с Грузией. А потом — с Украиной. Сотни тысяч потерь убитыми и ранеными, потери боевого потенциала и международная изоляция с самыми жесткими экономическими санкциями, которые сравниваются только с Ираном и КНДР — совсем не останавливают кремлевского руководителя.

Со сцены Путин в своей инаугурационной речи не говорит ни слова об Украине, только хвалит участников так называемой "СВО". И благодарит жителей так называемых исторических земель — очевидно, имея в виду оккупированные украинские территории, где люди голосовали под дулами автоматов. Официально в результате псевдовыборов он набрал 87% голосов, которые ставят под сомнение в странах Запада.

Какой может быть эта каденция диктатора — аналитики дают не слишком оптимистичные прогнозы.

"Есть опасения, что власть может повысить налоги для финансирования боевых действий в Украине, призвать больше солдат, а некоторые европейские чиновники даже предупредили, что Россия может напасть на страну НАТО", — говорит Эмма Берроуз, Associated Press

Править Путин будет до 2030 года. Патриарх Кирилл — тот самый глава русской православной церкви, которая благословляет убийства украинцев — желает кремлевскому вождю властвовать до скончания века, то есть до смерти. Сразу после инаугурации все российское правительство ушло в отставку. И кто из верноподданных диктатора вернется на должности — пока неизвестно. Пресса предсказывает увольнение министра обороны Сергея Шойгу, который так и не смог одержать больших побед на войне в Украине.

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Напомним, Зеленский отреагировал на массированный ракетный удар "нациста Путина".

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