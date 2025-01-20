Инаугурация Трампа: встреча с Байденом в лимузине, мемкоин Мелании, первые указы и изменение в Белом доме

В понедельник, 20 января, в Вашингтоне пройдет инаугурация Дональда Трампа. Из-за мороза и ветра впервые за 40 лет она пройдет в Ротонде под куполом Капитолия, а не на улице.

Это впервые после второй инаугурации Рональда Рейгана в 1985 году. Тогда на улице было почти 14 градусов мороза, поэтому присягу и торжества тоже перенесли в Ротонду Капитолию. В понедельник, 20 января, в Вашингтоне ожидается 5 градусов мороза, порывы ветра и, возможно, мокрый снег. Трамп заявил, что не хочет, чтобы "люди каким-то образом пострадали", поэтому распорядился перенести присягу и инаугурационную речь в Ротонду Капитолию. Тем более, американские СМИ напоминают, как в 1841 году тогдашний президент США Уильям Гаррисон произносил свою двухчасовую речь на улице в очень холодную погоду, после чего простудился, имел пневмонию и через месяц умер.

Обычно инаугурации американских президентов проходят на западной стороне Капитолия, где устанавливаются места для сидения для приглашенных гостей и купивших билеты. Однако инаугурация Трампа будет проходить в Ротонде Капитолия, вмещающей около 700 человек, куда приглашены только члены Конгресса, их жены и мужья, а также VIP-гости. Все остальные, по словам Трампа, приглашаются в спортивный комплекс Capitol One Arena, где инаугурация будет транслироваться вживую. Там пройдет и президентский парад. Но эта арена вмещает около 20 тысяч. людей, а билетов на инаугурацию приобрели более 200 тыс. лиц. Цена одного билета, который является бесплатным, у перекупов — $500.

Церемония присяги избранным 47-м президентом США начнется в полдень по Вашингтону (19:00 по Киеву), как этого требует 20-я поправка к конституции. Однако все начнется гораздо раньше, ведь Дональд Трамп и его супруга Мелания прибудут на утреннюю службу в церковь Св. Иоанна в Вашингтоне. После присяги в Ротонде Капитолия Трамп сразу же уедет в Белый дом. Ожидается, что в Овальном кабинете он подпишет свои первые указы об усилении иммиграционной политики, возможно даже введет первые импортные пошлины, и отменит решение Джо Байдена, в частности, запрет на добычу газа и нефти.

О других интересностях инаугурации Дональда Трампа, кто приглашен, с чего он начнет свою вторую каденцию, и почему американских СМИ так интересует наряд первой леди Мелании, читайте в материале ТСН.ua.

Празднование и дразнящий момент. В Вашингтон избранный 47-й президент США прибыл в субботу вечером, 18 января. Вместе с семьей и ближайшими политическими соратниками он отпраздновал свое возвращение в Белый дом громким салютом в гольф-клубе недалеко от Вашингтона, куда прилетел из Флориды на борту военного самолета Special Air Mission 47. Эти цифры не случайны — Трамп избран 47-м президентом США – что является своего рода американской традицией передачи власти.

Хотя в 2021 году Трамп не предоставил правительственный самолет Джо Байдену. На свою инаугурацию в Вашингтон он прилетел приватным чартером. Следуя традиции, Байден также планирует оставить письмо своему преемнику в одном из ящиков стола Resolute, за которым с 19 века сидят все американские президенты в Овальном кабинете. Четыре года назад Трамп не посетил инаугурацию Байдена, однако письмо ему все же оставил. Их содержание никогда не разглашается. Однако впоследствии Байден назвал его "очень щедрым".

В воскресенье, 19 января, Трамп выступил перед поклонниками в Capitol One Arena, где уже в понедельник, 20 января, состоится инаугурационный парад и, возможно, первая речь 47-го президента США после присяги. В спорткомплексе висели инаугурационные портреты Трампа. На прошлой неделе это официальное фото наделало немало шума и стало мемом в соцсетях, потому что очень похоже на фотографию Трампа из тюрьмы округа Фултон в Атланте два года назад.

Тогда Трампа задержали в рамках уголовного дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, но отпустили под залог в $200 тыс. Все из-за выражения лица Трампа: голова на фото немного наклонена книзу, одна бровь приподнята, а в кадр он смотрит из-под лба. Именно это фото помогло Трампу собрать рекордные пожертвования на свою предвыборную кампанию, а фотографию из тюрьмы продавали со слоганом "Никогда не сдавайся!".

Выступая в Capitol One Arena в воскресенье, 19 января, Трамп заявил, что "четыре долгих года упадка Америки закончатся". Он пообещал действовать с исторической скоростью, чтобы "решить каждый отдельный кризис", перед которыми предстали США. В частности, Трамп в очередной раз заявил, что закончит войну в Украине, остановит хаос на Ближнем Востоке и не допустит Третьей мировой войны, потому что США, по его словам, к ней очень близки. Его речь в вашингтонском спорткомплексе была преисполнена критикой в адрес Администрации Байдена. Несмотря на это, на инаугурацию Трампа в Капитолий они с Байденом поедут вместе в президентском лимузине.

Относительно приглашенных VIP-гостей сразу отметим, что обычно у США нет традиции приглашать иностранных лидеров на инаугурации американских президентов. Однако Трамп известен как раз тем, что он ломает все правила. Еще месяц назад появлялась информация, что лично пригласил на свою инаугурацию лидера Китая Си Цзиньпина. Предложение он отклонил, отправив вместо себя вице-президента КНР Хань Чжэна. Сам же Трамп планирует посетить Китай в первые 100 дней своего второго президентского срока.

Известно, что инаугурации Трампа будут президент Аргентины Хавьер Милей и премьер Италии Джорджа Мелони. В интервью американскому подкастеру Лексу Фридману Владимир Зеленский говорил, что он также приехал бы на инаугурацию Трампа в Вашингтон, если бы получил соответствующее приглашение. После этого Трамп лично сказал: если президент Зеленский хочет, пусть приезжает. Однако, очевидно, официальное приглашение так и не последовало. Ну, а среди VIP-гостей, которые будут присутствовать в Ротонде Капитолия, конечно будет Илон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг и гендиректор TikTok Шоу Зи Чу.

Первый рабочий день. "Каждое радикальное и глупое распоряжение Администрации Байдена будет отменено в течение нескольких часов после того, как я приму присягу. Вам будет очень весело завтра смотреть телевизор", — сказал Трамп на воскресном митинге. После инаугурации в январе 2017 года, в первый же день Трамп подписал 22 указа, что стало абсолютным рекордом. Однако он намекнул, что на этот раз указов может быть даже больше.

Одним из центральных обещаний предвыборной кампании Трампа была борьба с нелегальной миграцией. В воскресенье на митинге он обещал "остановить вторжение на наши (США – Ред.) границы". Поэтому все ожидают, что первые подписанные Трампом указы будут касаться мексиканской границы и усиления иммиграционного контроля по выдворению из страны нелегальных мигрантов. Ведь, например, его обещание об отмене обретения американского гражданства по факту рождения в стране требует внесения изменений в конституцию. Потому за день это не решишь.

Также ожидается, что Трамп подпишет указы о помиловании сотен виновных в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Помиловать могут даже тех, кто признал свою вину в нападении на полицейских, потому что, как ранее заявлял сам Трамп, "у них не было иного выбора". Также 47-й президент США планирует отменить ряд указов Байдена по поводу климатической повестки дня, имеющих целью увеличить добычу нефти и газа на шельфе. Ведь во время предвыборной кампании Трамп не раз повторял фразу "буры, бейби, бури", обещая увеличить добычу сырой нефти.

Еще одна не менее интересная тема – запрет китайской соцсети TikTok в США. Еще в апреле Байден подписал соответствующий закон, который определял 19 января 2025 года конечным дедлайном для китайского владельца ByteDance, чтобы тот продал свое американское подразделение. В США опасаются утечки персональных данных, ведь TikTok в Америке – это 170 млн активных пользователей. Например, право голоса на выборах там имеют чуть более 161 млн человек. В последнее время Трамп заявлял, что "мы должны спасти TikTok", откровенно объясняя это тем, что китайская соцсеть помогла ему получить благосклонность молодежи на выборах.

Также читайте Почти президент США: почему Илон Маск стал правой рукой Трампа и как это повлияет на Украину

Ну, а что касается самого Белого дома, у Трампа также есть несколько идей относительно внутренних перестановок. В частности, он хочет превратить комнату возле столовой Овального кабинета в "место для общения друзей". СМИ уже шутят: если это произойдет, то самый богатый человек мира Илон Маск (он вложил около $270 млн в предвыборную кампанию Трампа – Ред.), который уже несколько недель не может получить ответ, будет ли доступ к Белому дому, просто жить на диване в этой комнате.

Наряды и мемкоин Мелании. В воскресенье, 19 января, на странице Мелании Трамп в Х появилось сообщение о запуске ее собственной криптовалюты – мемкоина $MELANIA. За первое время продаж ее стоимость взлетела более чем на 24 тыс.% — до $13 – даже обвалив ненадолго стоимость криптовалюты Дональда Трампа $TRUMP, которая сейчас продается за $68. Однако ничего удивительного в этом нет. Ведь штаб Трампа пытается сделать бизнес из всего, продавая кепки, футболки, фотографии и другие атрибуты и символику.

Гораздо большее внимание в СМИ приковано к наряду Мелании Трамп – во что она будет одета на самой инаугурации и инаугурационном балу вечером. Американские СМИ считают, что именно с помощью своего наряда первые леди, обычно остающиеся в тени своих мужчин, заботясь о социальных и гуманитарных вопросах, посылают определенные сигналы.

"Традиция делать заявление через одежду достигает 1912 года, когда Гелен Тафт (жена президента Уильяма Тафта — Ред.) пожертвовала свое платье по инаугурационному балу Смитсоновскому национальному музею американской истории. С тех пор в музее хранится каждый первый ансамбль для своей коллекции первых леди", — за CNN.

В 2017 году на Мелании Трамп было голубое платье и пиджак-болеро такого же цвета от Ralph Lauren. Тогда многие считали это жестом уважения к стилю Жаклин Кеннеди. В 2021 году Джилл Байден была в белом пальто, на котором были вышиты цветы всех 50 американских штатов. А, например, Хиллари Клинтон, проигравшая Трампу на выборах в 2016 году, на инаугурацию своего мужа Билла Клинтона в 1997 году надела розовое пальто от Oscar de la Renta, которое СМИ затем окрестили "жевательной резинкой".

Во время первого президентского срока Дональда Трампа к стилю Мелании, как и ко всем первым леди, было приковано большое внимание. СМИ, таблоиды и стилисты обсуждали ее наряды, туфли Louboutin на высоком каблуке и дорогие сумки Hermes. Хотя были и скандальные моменты. Например, во время посещения центра для беженцев Мелания была в легкой куртке от Zara за $39 с надписью на спине: "Мне действительно безразлично, не правда ли?". Позже сама Мелания заявила, что куртка с этой надписью была левым сигналом СМИ.

Американская пресса не ожидает, что для инаугурации Дональда Трампа и инаугурационного бала вечером Мелания выберет менее дорогой и скромный наряд. К тому же, судя по свежим опросам общественного мнения, электорат республиканцев этого и не требует. Более того, стилисты напоминают, что даже платья Джилл Байден, которое хвалили за скромность и простую одежду, стоили около $5 тыс.