Индексация пенсии в 2025 году: когда, кому и на сколько ее повысят

В Украине повысили пенсии. Индексацию пенсий начали уже с сегодняшнего дня, 1 марта.

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Индексация пенсий в 2025 году

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал начало индексации пенсий в 2025 году. Он подчеркнул, что государство стремится предоставить финансовую поддержку всем нуждающимся украинцам. Об этом идет речь на сайте Офиса президента Украины. Также обсуждались программы финансовой поддержки украинцев и бизнеса, в частности программ "єПідтримка", "єОселя", "Зроблено в Україні", "Національний кешбек" бесплатное питание в школах, доплаты учителям и тому подобное.

"Как бы ни было сложно, мы находим средства, чтобы помочь всем украинцам, украинским производителям. Почти 13 миллионов заявок на "єПідтримку", и почти 13 миллиардов гривен выплачено непосредственно украинским семьям, нашим гражданам. Количество участников программы доказывает ее потребность и потребность аналогичных программ прямой поддержки людей. Есть уже более 5 миллионов клиентов программы "Національний кешбек" – это тоже такое количество участников, которое говорит само за себя", — сказал он.

Он пояснил, что власти работают над тем, чтобы увеличивать все эффективные форматы поддержки. Президент подчеркнул, что уже предоставил соответствующие поручения правительству.

Индексация произойдет с учетом инфляции и роста зарплат. Предварительно размер повышения составит 10%, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Отметим, что в бюджете ПФУ на доплаты, определенные постановлениями правительства об индексации пенсионных выплат и дополнительных мерах повышения уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения, предусмотрено 44,7 млрд гривен. Других повышений, кроме индексаций, в 2025 году проводить не будут.

Напомним, что сейчас минимальная пенсия в Украине составляет 2361 гривну для людей без стажа, минимальная зарплата – 8000 гривен, прожиточный минимум – 2920 гривен.

Пенсионная реформа-2025

Согласно международным партнерам, в частности МВФ, в Украине разрабатывают новую пенсионную реформу. Она будет предусматривать обязательный вычет 9% от зарплаты на накопительную пенсию. Об этом сообщила во время пресс-конференции 27 января министер социальной политики Оксана Жолнович. Речь идет о том, что такие отчисления от зарплаты в будущем позволят человеку получить на пенсии 20% своей средней зарплаты при жизни. Остальные 20% будут идти из солидарной системы. В сумме это даст коэффициент замещения на уровне 40%. По словам Жолновича, человек может добровольно отчислять на накопительную пенсию и больший процент от заработной платы. Также чиновник сообщила, что решение о пенсионной реформе и внедрении накопительной пенсии может быть принято в 2025 году, а сама система сможет заработать с 2026 года.

В Минсоцполитики уточнили, что введение накопительных пенсий не будет предусматривать повышение налогов. Ведь взносы работодателя и гражданина не увеличатся и будут выделены из текущего ЕСВ и НДФЛ.

Новые условия для выхода на пенсию

С января 2025 года в Украине начали действовать новые условия для выхода на пенсию по возрасту. Так, согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" для выхода на пенсию в 60 лет требуется стаж 32 года. В этом году право на назначение пенсии по возрасту имеют те, кому в 2025 году исполнилось:

60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа

63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа

65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа

Тем, у кого стаж составляет менее 15 лет, в 65 лет будет назначена не пенсия, а государственная социальная помощь.

Украинское законодательство предоставляет возможность докупить недостающий стаж. Для того чтобы безработному был зачислен месяц стажа, он должен уплатить минимум 1760 гривен (минимальный страховой взнос). То есть, если вам не хватает года трудового стажа и вы хотите его докупить вам придется оплатить 21 120 грн. Сумма взносов засчитывается через месяц, когда деньги получил ПФУ. Вносить взносы можно не только за себя, но и за другого человека. Добавим, что некоторые граждане Украины могут выйти на пенсию раньше благодаря удвоенному страховому стажу. Это правило распространяется на тех, кто работает во вредных, опасных или экстремальных условиях.

Военная служба и льготная пенсия

В Украине граждане, работающие на вредных производствах, имеют право на досрочную пенсию при определенных условиях. Это касается, в частности, металлургов и шахтеров, если они набрали достаточное количество стажа.

Согласно Закону Украины о социальной и правовой защите военнослужащих, период военной службы во время особого периода, объявленного в соответствии с Законом Украины "Об обороне Украины", может засчитываться в стаж, дающий право на льготную пенсию. Это касается лиц, на момент призыва работавших в условиях, дающих право на пенсию на льготных условиях. Однако период военной службы не может превышать стаж работы, дающий право на такую пенсию.

Также, согласно нормам Закона Украины № 1058-IV, право на пенсию на льготных условиях имеют работники, работающие на подземных работах или в условиях, особенно вредных и тяжелых, по спискам, утвержденным Кабинетом министров Украины.

Прибавки и доплаты

Нетрудоустроенные пенсионеры-чернобыльцы, проживавшие в зонах обязательного и добровольного отселения в течение 1986-1993 годов, смогут получать дополнительную выплату в размере 2,3 тысячи гривен, сообщила глава Управления пенсионного обеспечения в Черкасской области Татьяна Коваль.

По словам чиновника, выплата назначена на период действия военного положения. Дополнительные деньги не предназначены для граждан, покинувших зоны отселения или изменивших место жительства с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года. В свою очередь, украинские пенсионеры, имеющие страховой стаж, превышающий необходимый минимум, могут рассчитывать на дополнительные выплаты. В 2025 году эти правила остаются в силе и регулируются соответствующими нормативными актами. Доплата составляет 1% от базового размера пенсии за каждый год сверхурочного стажа. Для этого учитывается прожиточный минимум, установленный законом.

В 2025 году прожиточный минимум останется на уровне 2361 гривны. Следовательно, каждый год сверхурочного стажа прибавит к пенсии 23,61 гривны (2361×1%). Максимальная доплата за 30 лет сверхурочного стажа составит 708 гривен. Также украинцы, достигшие 70 лет, имеют право на получение надбавки к пенсии по возрасту.

Возрастная надбавка к пенсии составляет:

после достижения 70 лет – 300 гривен

после достижения 75 лет – 456 гривен

после достижения 80 лет – 570 гривен

Доплата к пенсии начисляется автоматически исходя из информации из пенсионного фонда. Для этого не нужно подавать заявление. Впрочем, доплата предусмотрена только для тех, чья пенсия не превышает 10,3 тысяч гривен.

У кого уменьшатся выплаты

В Украине в 2025 году будут ограничены самые большие специальные пенсии. Это нововведение будет касаться более 17 тысяч пенсионеров. Она будет действовать на период военного положения 2025 года, сообщили в Министерстве социальной политики.

В ведомстве подчеркивают, что сейчас система несправедлива и непрозрачна из-за накопившихся в пенсионной системе дисбалансов. Именно поэтому ограничения коснутся выплат, которые сейчас могут составить 60, 80, 100 тысяч гривен или даже выше. В Минсоцполитики добавили, чем выше размер пенсий, тем больше коэффициент будет применяться. Там подчеркивают: к пенсиям людей, которые сейчас воюют на фронте или участвовали в защите родины от агрессии РФ с 2014 года, ограничения не будут применяться.

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что с 1 июля 2025 года в Украине начнется реформа пенсионной системы, предусматривающая изменения в порядке начисления и выплаты пенсий по инвалидности.

Выплаты по инвалидности зависят от трудового стажа и группы инвалидности: для 1 группы – 100% пенсии по возрасту, для 2 группы – 90%.

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