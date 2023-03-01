Индексация пенсий в Украине: в Минсоцполитики рассказали, кому и на сколько повысят выплаты

Индексация пенсий распространяется почти на всех, кроме получающих более 20 тыс. грн

С 1 марта в Украине пенсионные выплаты повысят от 100 до 1500 гривен, в зависимости от рабочего стажа человека.

Об этом рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович в эфире "Сніданку с 1+1".

По данным главы Минсоцполитики, под индексацию попадут 10,5 млн. украинских пенсионеров. Размер новой пенсии будет зависеть от рабочего стажа человека. В первый раз выплату повысят и тем гражданам, которые получают минимальную социальную выплату. Раньше они под индексацию не попадали.

"У нас есть около 4,5 млн пенсионеров, у которых пенсия, когда ее рассчитывали, была очень маленькой. Она меньше, чем гарантии, что пенсия ни при каких обстоятельствах не может быть ниже прожиточного минимума... Мы им проиндексируем их выплату. Не пенсию, а выплату. Для таких людей мы взяли их фактическую выплату по состоянию на прошлый март и проиндексировали ее на 19,7%", – рассказала Жолнович.

Индексация пенсий распространяется почти на всех, кроме тех, кто получает более 20 тыс. грн, ведь это верхний предел.